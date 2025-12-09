ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΑΕΚ κατέθεσε αγωγή 800.000 ευρώ κατά της ΕΠΟ και του Γκαγκάτση

Η ΑΕΚ συνεχίζει τις προσπάθειες δικαίωσης της κατά της ΕΠΟ και του Μάκη Γκαγκάτση, καταθέτοντας αγωγή ύψους 800.000 ευρώ.

Η ΑΕΚ συνεχίζει τις προσπάθειες δικαίωσης της κατά της ΕΠΟ και του Μάκη Γκαγκάτση μετά την αθωωτική απόφαση των δικαστηρίων στην υπόθεση Λανουά, την οποία στήριξε δημοσίως η ομοσπονδία.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ όπως και δημοσίως είχε δηλώσει/τοποθετηθεί κατέθεσε αγωγή στα αρμόδια δικαστήρια ύψους 800 χιλιάδων ευρώ, εναντίον της ΕΠΟ και του προέδρου της Μάκη Γκαγκατση, για την ηθική βλάβη που υπέστη σε όλη τη φίλαθλη κοινότητά ανά την Ελλάδα από τη δημόσια τοποθέτηση της ομοσπονδίας κατά της ΑΕΚ, για τον δήθεν προπηλακισμό κατά του προέδρου της ΚΕΔ, πριν από το ματς με τον ΠΑΟΚ.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ είχε στείλει εξώδικο στην ΕΠΟ, με το οποίο ζητούσε επανόρθωση και δημόσια συγγνώμη εντός δέκα ημερών. Αυτό δεν έγινε τόσο από πλευράς ομοσπονδίας αλλά ούτε και από τον Πρόεδρο της Μάκη Γκάγκατση και αυτονόητα η ΠΑΕ ΑΕΚ συνεπής στις θέσεις της για την αποκατάσταση της αλήθειας προχώρησε στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες.

Το σχόλιο της ΠΑΕ ΑΕΚ: «Η ΑΕΚ είναι ένα περήφανο Σύμβολο με Αρχές, που δεν ανέχεται συκοφαντίες, ύβρεις ή έπαρση από όπου και αν προέρχονται».

