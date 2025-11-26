ΒΙΝΤΕΟ: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ετοιμάζουν αδιανόητο κορεό που θα καλύπτει όλο το «Γεώργιος Καραϊσκάκης»!

Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απόψε στις 22:00 βάζει τα γιορτινά του! Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και άπαντες προετοιμάζονται για το σπουδαίο αυτό παιχνίδι.

Το γήπεδο όπως είναι απόλυτα λογικό θα είναι κατάμεστο, με το sold-out να ανακοινώνεται σχεδόν μια ώρα μετά από την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων και η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι... καυτή.

Η ΠΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media με τις προετοιμασίες που γίνονται λίγες ώρες πριν το ματς, με τους φίλους της ομάδας να ετοιμάζουν ένα εντυπωσιακό κορεό το οποίο θα καλύψει όλο το γήπεδο!

Our castle is getting ready for tonight! 😍 pic.twitter.com/jyvQh4zAIM — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 26, 2025

