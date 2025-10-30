Στην τελική ευθεία η διαδικτυακή ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy: Προπορεύεται ο Μουζακίτης!
Η διαδικτυακή ψηφοφορία για το φετινό βραβείο Golden Boy μπαίνει στην τελική της ευθεία, με τον Χρήστο Μουζακίτη του Ολυμπιακού να μπαίνει στον τελευταίο γύρο ως πρωτοπόρος!
Μπαίνει στην τελική ευθεία της, η διαδικτυακή ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy!
Η ψηφοφορία των φιλάθλων από την οποία θα αναδειχθεί ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής ηλικίας μικρότερης των 21 ετών, μπήκε στον 4ο και τελευταίο της γύρο, με τον Χρήστο Μουζακίτη του Ολυμπιακού να είναι, μέχρι στιγμής, ο παίκτης που έχει τις περισσότερες ψήφους!
Στους πρώτους τρεις γύρους ψήφισαν περισσότεροι από 1,2 εκατ. φίλαθλοι, ενώ στη λίστα με τους υποψήφιους βρίσκονται δύο ακόμα Έλληνες. Ο Χαράλαμπος Κωστούλας, που από το καλοκαίρι φορά τη φανέλα της Μπράιτον, και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος αγωνίζεται στο Βέλγιο με την Γκενκ.
Υποψήφιοι είναι επίσης πολλά «φανταχτερά» ονόματα, όπως ο Γιλντίζ της Γιουβέντους, οι Γκιουλέρ , Μασταντουόνο και Χούισεν της Ρεάλ, ο Κουμπαρσί της Μπαρτσελόνα, οι Ντουέ, Ζαΐρ-Εμερί της Παρί Σεν Ζερμέν και ο Γιορό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Εστεβάο της Τσέλσι.
Οι προηγούμενοι νικητές του βραβείου:
2024: Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους)
2023: Τζουντ Μπέλινγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)
2022: Νίκολα Ζαλέβσκι (Ρόμα)
2021: Καρίμ Αντεγέμι (Σάλτσμπουργκ)
2020: Ανσού Φάτι (Μπαρτσελόνα)
2019: Ματέο Γκεντουζί (Άρσεναλ)
2018: Τζάστιν Κλάιφερτ (Ρόμα)
Πηγή: sport-fm.gr