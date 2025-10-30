Στην τελική ευθεία η διαδικτυακή ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy: Προπορεύεται ο Μουζακίτης!

Μπαίνει στην τελική ευθεία της, η διαδικτυακή ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy!

Η ψηφοφορία των φιλάθλων από την οποία θα αναδειχθεί ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής ηλικίας μικρότερης των 21 ετών, μπήκε στον 4ο και τελευταίο της γύρο, με τον Χρήστο Μουζακίτη του Ολυμπιακού να είναι, μέχρι στιγμής, ο παίκτης που έχει τις περισσότερες ψήφους!

Στους πρώτους τρεις γύρους ψήφισαν περισσότεροι από 1,2 εκατ. φίλαθλοι, ενώ στη λίστα με τους υποψήφιους βρίσκονται δύο ακόμα Έλληνες. Ο Χαράλαμπος Κωστούλας, που από το καλοκαίρι φορά τη φανέλα της Μπράιτον, και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος αγωνίζεται στο Βέλγιο με την Γκενκ.

Υποψήφιοι είναι επίσης πολλά «φανταχτερά» ονόματα, όπως ο Γιλντίζ της Γιουβέντους, οι Γκιουλέρ , Μασταντουόνο και Χούισεν της Ρεάλ, ο Κουμπαρσί της Μπαρτσελόνα, οι Ντουέ, Ζαΐρ-Εμερί της Παρί Σεν Ζερμέν και ο Γιορό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Εστεβάο της Τσέλσι.

Οι προηγούμενοι νικητές του βραβείου:

2024: Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους)

2023: Τζουντ Μπέλινγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)

2022: Νίκολα Ζαλέβσκι (Ρόμα)

2021: Καρίμ Αντεγέμι (Σάλτσμπουργκ)

2020: Ανσού Φάτι (Μπαρτσελόνα)

2019: Ματέο Γκεντουζί (Άρσεναλ)

2018: Τζάστιν Κλάιφερτ (Ρόμα)

Πηγή: sport-fm.gr