Μπενίτεθ: «Δεν ξέρω αν θα κερδίσουμε τίτλους, σίγουρα όμως θα πηγαίνουμε προς τα εκεί»

Μπενίτεθ: «Δεν ξέρω αν θα κερδίσουμε τίτλους, σίγουρα όμως θα πηγαίνουμε προς τα εκεί»

Ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε κατά την παρουσίασή του πως η ομάδα θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να διεκδικεί τίτλους.

O νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, παρουσιάστηκε στα media το Σάββατο (25/10) στο Κορωπί, με τον Ισπανό τεχνικό να δέχεται «καταιγισμό» ερωτήσεων, μετά και την αρχική τοποθέτηση του προέδρου, Γιάννη Αλαφούζου.

Σε σχετική ερώτηση αναφορικά με το γεγονός πως στις ομάδες που βρέθηκε κέρδισε τίτλους, και αν αυτό θα συμβεί και στο «τριφύλλι», απάντησε πως στόχος είναι η ομάδα να είναι ανταγωνιστική, και βήμα βήμα θα φτάσει ψηλότερα.

«Έλεγα ότι πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να δώσουμε τη μάχη μας. Δεν μου έλεγαν ότι πρέπει να κερδίσουμε, αλλά πρέπει να δώσουμε τη μάχη μας. Και όπως είπα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Βλέπω το εδώ, αλλά θέλω να πάω και πιο πέρα. Και το πιο πέρα σημαίνει ότι πρέπει να δώσω μια μάχη για να μπορέσω να κερδίσω τίτλους. Άρα το βασικό θέμα είναι ότι βελτιώνουμε κάθε πράγμα για να πάμε λίγο πιο κοντά, λίγο ψηλότερα.

Βεβαίως όλα αυτά εξαρτώνται από συναισθήματα, από τακτική, από την κατάσταση των παικτών, αλλά το βασικό, το δάσος αν θέλετε, είναι το υψηλότερο επίπεδο. Αν έχουμε για παράδειγμα έναν αγώνα πρωταθλήματος, θα πρέπει να κοιτάξουμε για να τον κερδίσουμε. Βεβαίως θα είμαστε έτοιμοι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό που θέλουμε όμως είναι να είμαστε σίγουροι ότι βήμα βήμα χτίζουμε κάτι καλό, κάτι σωστό, που θα μας πάει ψηλότερα.

Τώρα τι θα γίνει μετά από τρία χρόνια; Να σας πω ότι μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα κάνουμε το παν για να πάμε προς τους τίτλους. Αν θα τους κερδίσουμε, αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να πηγαίνουμε προς τους τίτλους. Και αυτό είναι βασικό να το κατανοήσουν όλοι. Πρέπει να κατανοηθεί, αν και πολλές φορές το ποδόσφαιρο είναι θέμα τύχης».

Διαβαστε ακομη