Αναζητώντας την πρώτη εντός έδρας νίκη μετά από 15 χρόνια η ΑΕΚ

Όμως το σημερινό (23/10, 19:45) παιχνίδι με την Αμπερντίν κρύβει πολλές παγίδες που έχουν να κάνουν τόσο με την αγωνιστική κατάσταση της ΑΕΚ, όσο και με την... Ιστορία

Ο «Δικέφαλος» υποδέχεται στην OPAP Arena την Αμπερντίν στη 2η αγωνιστική του Conference League, έχοντας συμπληρώσει 15 ολόκληρα χρόνια χωρίς εντός έδρας νίκη σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης! Όσες νίκες έχει κάνει στην Αθήνα στο διάστημα αυτό, αφορούσαν προκριματικές φάσεις. Ήταν 16 Σεπτεμβρίου του 2010, όταν είχε επικρατήσει 3-1 της Χάιντουκ, στο πλαίσιο των ομίλων του Europa League και έκτοτε μεσολάβησαν 17 αγώνες με 12 ήττες και 5 ισοπαλίες.

Παράλληλα, προέρχεται από διαδοχικές μέτριες εμφανίσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα την ήττα τόσο από την Τσέλιε (3-1) στην πρεμιέρα της League Phase, όσο και από τον ΠΑΟΚ (0-2) που την έριξε από την κορυφή της βαθμολογίας.

Προβλήματα τραυματισμών δεν υπάρχουν για τον Μάρκο Νίκολιτς, πέραν των Ζίνι, Περέιρα που είναι έξω εδώ και αρκετό καιρό, ενώ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Καλοσκάμης που βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Όσο για την Αμπερντίν, πραγματοποίησε κάκιστο ξεκίνημα στην Premiership Σκωτίας και βρίσκεται στην προτελευταία θέση μετά από 8 αγωνιστικές, με μόλις 7 βαθμούς, έναν παραπάνω από την ουραγό Λίβινγκστον. Ωστόσο έκανε δύο συνεχόμενες νίκες τον Οκτώβριο, δείχνοντας ότι έχει «σφυγμό». Έτσι παράμεινε στη θέση του ο Σουηδός προπονητης, Μπο Τέλιν ο οποίος τον περασμένο Μάιο την οδήγησε στην κατάκτηση του Κυπέλλου, του πρώτου της μετά από το 1990!

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς, Μαρίν, Μάνταλος, Πινέδα, Ελίασον, Κουτέσα, Γιόβιτς

ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ (Τζίμι Μπο Τέλιν): Μίτοφ, Ντέβλιν, Κνούστερ, Μάιλν, Σίνι, Αρμστρονγκ, Μολόι, Γένσεν, Αουσίς, Νίσμπετ, Κάρλσον