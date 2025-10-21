ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παράπονα για την διαιτησία από τον Μεντιλίμπαρ

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την ήττα των «ερυθρόλευκων» από την Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός λύγισε μετά την άδικη αποβολή του Έσε, γνωρίζοντας τελικά τη βαριά ήττα στην εκτός έδρας αναμέτρησή του με την Μπαρτσελόνα, για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Μετά το τέλος του αγώνα στο Μονζουίκ, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έκανε λόγο για ανεξήγητες αποφάσεις του διαιτητή, ενώ αναφέρθηκε και στα προβλήματα τραυματισμών ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού:

Για τη διαιτησία: «Υπήρχε μια στιγμή στο ματς όπου μπήκαμε στο παιχνίδι, όταν βάλαμε το γκολ. Ξαφνικά όλα άλλαξαν, ανεξήγητη η αποβολή, ούτε το πέναλτι μπορούμε να καταλάβουμε. Τότε άλλαξαν όλα. Μετά από μερικές μέρες κανείς δεν θα θυμάται τι έγινε στο ματς, μόνο το αποτέλεσμα».

Για το τι κρατάει: «Ξεκινήσαμε δεχόμενοι δυο γκολ από δικά μας λάθη. Δώσαμε χώρο στον αντίπαλο και τους διευκολύναμε. Ξέρουν να τιμωρούν αυτούς τους χώρους. Μπήκαμε καλά στο δεύτερο μέρος, ισορροπήσαμε και είχαμε ενέργεια. Μετά την αποβολή όλα τελείωσαν για μας. Δεν είχαμε ελπίδα».

Για τους τραυματισμούς ενόψει ΑΕΚ: «Δεν έχει σημασία το ντέρμπι, έχουμε σίγουρα δύο τραυματίες. Αύριο θα δούμε την κατάστασή τους και ελπίζουμε να είναι καλά μέχρι την Κυριακή».

sport-fm.gr 

 

