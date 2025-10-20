ΑΕΚ: Η κατάρρευση της αμυντικής λειτουργίας στα τρία τελευταία ματς

Μια άλλη ΑΕΚ βλέπουν οι φίλαθλοι τις τελευταίες εβδομάδες. Η ομάδα που με όπλο την ανασταλτική της λειτουργία και τον έλεγχο του ρυθμού κατάφερε να προκριθεί στους ομίλους του Conference League και να βρεθεί στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος, στα τρία τελευταία παιχνίδια πελαγοδρομεί αμυντικά.

Οι αριθμοί τα λένε όλα: στα πρώτα 13 επίσημα παιχνίδια της σεζόν η «Ένωση» είχε δεχτεί όλα κι όλα 6 γκολ, ενώ στα τρία τελευταία, απέναντι σε Τσέλιε, Κηφισιά και ΠΑΟΚ, έχει δεχτεί 7!

Μάλιστα, δεν πρόκειται για κάτι συμπτωματικό. Η Τσέλιε στο 3-1 της Σλοβενίας είχε 57% κατοχή και 3,67 xGoals (έναντι μόλις 0,72), ο ΠΑΟΚ χθες είχε 56,7% κατοχή και 1,8 xGoals (έναντι μόλις 1,4), ενώ κόντρα στην Κηφισιά, μολονότι η ΑΕΚ είχε την κατοχή σε ποσοστό 61,9% είδε τους γηπεδούχους να έχουν 4,1 xGoals, ενώ η ίδια έμεινε στο 1,7.

Είναι πασιφανές, πλέον, ότι κάτι δεν λειτουργεί ανασταλτικά για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, καθώς παρουσιάζει πρόβλημα τόσο στην κατοχή της μπάλας, του ελέγχου του ρυθμού και την παραγωγή φάσεων, όσο και στην αντιμετώπιση των αντιπάλων, που τη «χτυπούν» είτε παίζοντας ποδόσφαιρο κατοχής, είτε στις αργές της μεταβάσεις.

Χθες ο αργός άξονας της μεσαίας γραμμής, με τον Ζοάο Μάριο στο «10» και τον Γκρούγιτς δίπλα στον Μάριν δεν λειτούργησε ποτέ κάνοντας ακόμη και το δίδυμο Μεϊτέ-Οζντόεφ να δείχνει… γρήγορο. Οι ανακτήσεις της μπάλας γίνονται δύσκολα, ο αντίπαλος δημιουργεί ρήγματα, ενώ τα πολλά ατομικά λάθη έρχονται να ολοκληρώσουν το σκηνικό της αμυντικής κατάρρευσης της ομάδας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να δώσει λύσεις και ίσως και να επανεξετάσει κάποιες επιλογές, όπως την… κατάργηση των κλασικών αμυντικών χαφ από τη σύνθεση της ομάδας του. Ο μοναδικός που απέμεινε στο ρόστερ, Γενς Γιόνσον, που είχε 105 συμμετοχές την προηγούμενη τριετία και σημαντική προσφορά στο παιχνίδι της ομάδας, έχει φέτος αγωνιστεί όλα κι όλα 16 λεπτά, σε δύο παιχνίδια των προκριματικών του Conference League.

