Μπορδαλάς: «Ο Βινίσιους έκανε θέατρο-Με ειρωνεύτηκε και με προκάλεσε»

Για ακόμη μια φορά ο Βινίσιους προκαλεί… ίντριγκα σε έναν αγώνα της Ρεάλ. Η «βασίλισσα» πέρασε με 1-0 από την έδρα της Χετάφε, αλλά μέχρι να ανοίξει το σκορ στο 80’ ο Κιλιάν Εμπαπέ ταλαιπωρήθηκε πολύ.

Καθοριστική για την εξέλιξη της αναμέτρησης ήταν η φάση του 77’, όταν ο Άλαν Νιόμ, που δευτερόλεπτα πριν είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για χτύπημα εκτός φάσης στον Βινίσιους.

«Ο Βινίσιους έκανε θέατρο, υπερέβαλε και ο διαιτητής έδωσε κόκκινη. Θεωρώ πως ήταν απλώς μια κίτρινη κάρτα και τίποτα περισσότερο», δήλωσε μετά το ματς ο προπονητής της Χετάφε, Χοσέ Μπορδαλάς, ενώ αποκάλυψε πως αμέσως μετά την αποβολή ο «Βίνι» τον προκάλεσε.

«Μετά την αποβολή ο Βινίσιους ήρθε κοντά μου και μου είπε ειρωνικά ‘μπράβο, ωραία αλλαγή έκανες’. Δεν χρειάζεται να έρχεται και να προκαλεί έτσι. Του είπα να σωπάσει και να συνεχίσει να παίζει», πρόσθεσε ο Μπορδαλάς.

Οι κάμερες έπιασαν τον Χουάν Ιγκλέσιας της Χετάφε να έχει έναν έντονο διάλογο με τον Βραζιλιάνο μετά τη συμπεριφορά του. «Γι’ αυτό όλοι σε μισούνε», του είπε με τον Βινίσιους να απαντά: «Με μισούν γιατί είμαι πολύ καλός». Ο Ισπανός άσος γύρισε και του είπε «… μάθε να σέβεσαι από τους συμπαίκτες σου», προτού σπεύσουν να τον ηρεμήσουν και να τον απομακρύνουν οι Μιλιτάο και Εμπαπέ.

Πηγή: sport-fm.gr