ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε κανονικά ο Ζίβκοβιτς, θεραπεία για Παβλένκα

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση μετά τη διακοπή, με την προετοιμασία για το κυριακάτικο, εκτός έδρας ματς με την ΑΕΚ να εντείνεται.

Στην προπόνηση της Παρασκευής (17/10), ο Ζίβκοβιτς πήρε μέρος κανονικά, σε αντίθεση με τους Παβλένκα και Χατσίδη, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε το βάρος στην επιθετική τακτική, ενώ οι Θεσσαλονικείς έπαιξαν και δίτερμα, με την επόμενη προπόνηση να λαμβάνει χώρα αύριο το πρωί στις 10:45.

Η αποστολή της ομάδας αναμένεται να ταξιδέψει για την Αθήνα το απόγευμα του Σαββάτου (18/10).

