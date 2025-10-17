ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε κανονικά ο Ζίβκοβιτς, θεραπεία για Παβλένκα

ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε κανονικά ο Ζίβκοβιτς, θεραπεία για Παβλένκα

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τον Ζίβκοβιτς να προπονείται κανονικά την Παρασκευή (17/10).

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση μετά τη διακοπή, με την προετοιμασία για το κυριακάτικο, εκτός έδρας ματς με την ΑΕΚ να εντείνεται.

Στην προπόνηση της Παρασκευής (17/10), ο Ζίβκοβιτς πήρε μέρος κανονικά, σε αντίθεση με τους Παβλένκα και Χατσίδη, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε το βάρος στην επιθετική τακτική, ενώ οι Θεσσαλονικείς έπαιξαν και δίτερμα, με την επόμενη προπόνηση να λαμβάνει χώρα αύριο το πρωί στις 10:45.

Η αποστολή της ομάδας αναμένεται να ταξιδέψει για την Αθήνα το απόγευμα του Σαββάτου (18/10).

