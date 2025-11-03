Γκουαρντιόλα: «Στο επίπεδο του Μέσι και του Ρονάλντο ο Χάαλαντ»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μετρά 17 γκολ σε 13 εμφανίσεις σε Champions League και Premier League και ο Πεπ Γκουαρντιόλα δεν δίστασε να τον συγκρίνει με τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Είναι σαν να έχεις τον Μέσι ή τον Ρονάλντο. Η επιρροή του είναι τόσο μεγάλη. Βλέπετε τους αριθμούς αυτού του τύπου; Φυσικά και είναι σε αυτό το επίπεδο. Η διαφορά είναι ότι ο Μέσι και ο Ρονάλντο το κάνουν σταθερά εδώ και 15 χρόνια. Όμως αυτό είναι το επίπεδό του. Έχει αυτή τη δίψα. Είναι κορυφαίος. Έχω πει πολλές φορές πόσο απίστευτα coachable και διαχειρίσιμος είναι. Είμαι σκληρός μερικές φορές μαζί του, αλλά είναι ανοιχτόμυαλος. Ζει για τα γκολ και μερικές φορές η πίεση δεν μπορεί να αντέξει 90 λεπτά, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Χωρίς αυτόν θα ήταν δύσκολα, για να είμαι ειλικρινής», τόνισε ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι για τον Νορβηγό φορ.