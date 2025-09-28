ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με λυτρωτική κεφαλιά του Πιερό η ΑΕΚ κέρδισε τον Βόλο

Για μια ακόμα φορά τον τελευταίο μήνα, ο Φραντζί Πιερό έκανε του... κεφαλιού του και χάρισε στην ΑΕΚ ακόμα το τρίποντο, η οποία επικράτησε με το αγαπημένο της 1-0 του Βόλου στην ΟPAP Arena για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Τέταρτο γκολ για τον θηριώδη φορ μέσα στη σεζόν, τα τρία εκ των οποίων με το κεφάλι, με την Ένωση να επιστρέφει στις νίκες έπειτα από την ισοπαλία στη Λάρισα και να φτάνει τους 13 βαθμούς, πιάνοντας τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας.

Πλέον η ομάδα του Νίκολιτς στρέφεται για την πρώτη της ευρωπαϊκή αναμέτρηση στη σεζόν, καθώς φιλοξενείται από την Τσέλιε για την πρεμιέρα του Conference League.

Από την άλλη, ο Βόλος που ήταν εξαιρετικός πληγώθηκε από μια κακή αμυντική μετάβαση και έμεινε στους 6 βαθμούς, ενώ σταμάτησε και το αήττητο σερί των τεσσάρων αγώνων που έτρεχε σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Εκπλήξεις από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα, ο οποίος παρέταξε την ΑΕΚ με ένα καθαρό 4-4-2. Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Στρακόσα, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Μάνταλος και Πινέδα το δίδυμο στον άξονα, με τον Ελίασον στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Κοϊτά στο αριστερό και τους Γιόβιτς-Πιερό στην κορυφή.

Από την άλλη, το 4-2-3-1 επέλεξε για τον Βόλο ο Χουάν Φεράντο. Σιαμπάνης κάτω από την εστία, με τους Σόρια, Κάργα, Χέρμανσον και Φορτούνα να συνθέτουν την τετράδα στην άμυνα. Κόμπα-Μαρτίνεθ στα χαφ, με τον Τζόκα στο δεξί «φτερό», τον Λάμπρου στο αριστερό και τον Χουάνπι σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Χάμουλιτς.

Το ματς:

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με διάθεση και ενέργεια, η οποία όμως εξέλειψε πολύ γρήγορα χάρη και στην πολύ μεγάλη σιγουριά που έβγαλε ο Βόλος τόσο με όσο και χωρίς την μπάλα στα πόδια. Οι παίκτες του Χουάν Φεράντο έκλειναν πολύ καλά τους χώρους στον άξονα και οδηγούσαν το παιχνίδι της Ένωσης στα πλάγια, εκεί όπου οι αλληλοκαλύψεις λειτουργούσαν άψογα.

Δείγμα της μονοτονίας του τρόπου παιχνιδιού της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο το γεγονός ότι οι ουσιαστικές τελικές της προήλθαν από αέρος. Ωστόσο, τόσο η κεφαλιά του Πιερό στο 11' όσο και αυτή του Γιόβιτς στο 18' δεν βρήκαν εστία. Ο Σέρβος ήταν αυτός που κατέβαινε χαμηλά στο γήπεδο από τους δύο φορ, αλλά δεν βγήκε κάποια συνεργασία.

Η Ένωση δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάτι καλό ούτε στην κόντρα επίθεσης, αφού τρεις φορές ο Πιερό δεν πρόλαβε την κάθετη που έκαναν οι συμπαίκτες του. Προϊόντος του χρόνου ο Βόλος ανέβαινε, κράταγε περισσότερο μπάλα στα πόδια και μετέφερε το παιχνίδι στο μισό της ΑΕΚ.

Το build-up των φιλοξενούμενων ήταν εξαιρετικό, η μπάλα έβγαινε με ψυχραιμία και κάθε απόπειρα της ομάδας του Νίκολιτς να πιέσει έπεφτε στο κενό. Οι Κόμπα-Μαρτίνεθ στον άξονα και ο Χουάνπι που έπαιζε σε ελεύθερο ρόλο ήταν οι ρυθμιστές του παιχνιδιού του Βόλου, από τον οποίο όμως έλειψαν οι καλές αποφάσεις στα τελειώματα των φάσεων. Πρόβλημα που αντιμετώπισε φυσικά και η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος.

Η ΑΕΚ βρήκε εν τέλει το γκολ αρκετά νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Ταχύτατη αντεπίθεση της Ένωσης, με τον Μάνταλο να ανοίγει δεξιά στον Ελίασον, εκείνος να κάνει τη σέντρα και ο Πιερό με κεφαλιά-ψαράκι να ανοίγει το σκορ.

Και αφού η ομάδα του Νίκολιτς βρήκε το γκολ, όλα έγιναν πιο εύκολα. Ο Βόλος αναγκασμένος να πιέσει περισσότερο άνοιξε τις γραμμές του και έδωσε πολύ περισσότερους χώρους στους παίκτες της Ένωσης, οι οποίοι τους εκμεταλλεύτηκαν για να παραγάγουν φάσεις, χωρίς ωστόσο να σκοράρουν δεύτερο τέρμα και να κλειδώσουν το τρίποντο.

Το σουτ του Κουτέσα απέκρουσε με τα ακροδάχτυλα στην αριστερή του γωνία ο Σιαμπάνης, ενώ η προσπάθεια του Πιερό να κεραυνοβολήσει τον τερματοφύλακα του Βόλου στο τετ α τετ, κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Τελευταία καλή ευκαιρία το σουτ του Ζοάο Μάριο από το ημικύκλιο της περιοχής, με την ΑΕΚ να επιστρέφει στις νίκες και να ετοιμάζεται για το ταξίδι στο Τσέλιε.

Ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Μουκουντί, Πένραϊς (65' Πήλιος), Πινέδα, Μάνταλος (75' Μαρίν), Κοϊτά (75' Κουτέσα), Ελίασον (86' Καλοσκάμης), Γιόβιτς (65' Ζοάο Μάριο), Πιερό.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Φορτούνα, Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνεθ, Κόμπα (84' Θαρθάνα), Χουάνπι (73' Μακνί), Τζόκα, Λάμπρου (84' Ασεχνούν), Χάμουλιτς (90' Μύγας).

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

Ελλαδα

