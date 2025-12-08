Ο Αλόνσο δεν μπήκε στα αποδυτήρια να μιλήσει με τους παίκτες μετά την ήττα από τη Θέλτα

Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζει η Ρεάλ Μαδρίτης. Η ήττα από τη Θέλτα με 2-0 στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου έσκασε σαν… βόμβα για να διαταράξει και πάλι την ηρεμία που προσπαθούσε να χτίσει η «βασίλισσα» στα αποδυτήριά της.

Δεν είναι νέο πως εδώ και αρκετές εβδομάδες φαίνεται να υπάρχει εσωτερικός… διχασμός στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης, με παίκτες που υποστηρίζουν τον Τσάμπι Αλόνσο και άλλους που δεν είναι ευχαριστημένοι με τους χειρισμούς του Βάσκου τεχνικού.

Όπως αποκάλυψε ο Έντου Αγκίρε, έγκριτος δημοσιογράφος για θέματα της «Βασίλισσας», στο «El Chiringuito» η ήττα σοκ από τη Θέλτα έγραψε μια νέα σελίδα στην ήδη… τεταμένη σχέση των δυο πλευρών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιογράφου, ο Τσάμπι Αλόνσο μετά το τέλος της αναμέτρησης δεν μπήκε στα αποδυτήρια για να δώσει τον καθιερωμένο λόγο που δίνει πάντα μετά τη λήξη των αγώνων. Με απλά λόγια, δεν είχε καμία απολύτως επαφή με τους παίκτες της Ρεάλ.

Από την άλλη πλευρά, πάντα σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, στα αποδυτήρια της Ρεάλ υπήρξε μεγάλη ένταση, με τους παίκτες να πετούν μπουκάλια και άλλα αντικείμενα ενώ μέρος των αποδυτηρίων ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένο με τις διαιτητικές αποφάσεις.

