ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Αλόνσο δεν μπήκε στα αποδυτήρια να μιλήσει με τους παίκτες μετά την ήττα από τη Θέλτα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Αλόνσο δεν μπήκε στα αποδυτήρια να μιλήσει με τους παίκτες μετά την ήττα από τη Θέλτα

Το κλίμα στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να είναι τεταμένο, έπειτα από τη νέα ήττα απέναντι στη Θέλτα.

Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζει η Ρεάλ Μαδρίτης. Η ήττα από τη Θέλτα με 2-0 στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου έσκασε σαν… βόμβα για να διαταράξει και πάλι την ηρεμία που προσπαθούσε να χτίσει η «βασίλισσα» στα αποδυτήριά της.  

Δεν είναι νέο πως εδώ και αρκετές εβδομάδες φαίνεται να υπάρχει εσωτερικός… διχασμός στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης, με παίκτες που υποστηρίζουν τον Τσάμπι Αλόνσο και άλλους που δεν είναι ευχαριστημένοι με τους χειρισμούς του Βάσκου τεχνικού. 

Όπως αποκάλυψε ο Έντου Αγκίρε, έγκριτος δημοσιογράφος για θέματα της «Βασίλισσας», στο «El Chiringuito» η ήττα σοκ από τη Θέλτα έγραψε μια νέα σελίδα στην ήδη… τεταμένη σχέση των δυο πλευρών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιογράφου, ο Τσάμπι Αλόνσο μετά το τέλος της αναμέτρησης δεν μπήκε στα αποδυτήρια για να δώσει τον καθιερωμένο λόγο που δίνει πάντα μετά τη λήξη των αγώνων. Με απλά λόγια, δεν είχε καμία απολύτως επαφή με τους παίκτες της Ρεάλ.  

Από την άλλη πλευρά, πάντα σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, στα αποδυτήρια της Ρεάλ υπήρξε μεγάλη ένταση, με τους παίκτες να πετούν μπουκάλια και άλλα αντικείμενα ενώ μέρος των αποδυτηρίων ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένο με τις διαιτητικές αποφάσεις. 

 

Athletiko

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Όλοι στα αποδυτήρια με τον Σαλάχ»: Σενάριο για πρόθεση των παικτών της Λίβερπουλ να φύγει ο Σλοτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (9/12)

TV

|

Category image

Ξέσπασε με τεσσάρα στην ουραγό Γουλβς και πλησίασε τετράδα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Τέρι Ροζίερ δηλώνει αθώος στην υπόθεση στημένων στοιχημάτων

NBA

|

Category image

Έβγαλε αντίδραση!

ΑΕΚ

|

Category image

Νεόφυτος Μιχαήλ: «Ζούμε κάτι ιστορικό για την ομάδα και την πόλη»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Τζένοα «άλωσε» το «Φρίουλι» και πήρε βαθιά... ανάσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αήττητη συνεχίζει η Πετρολίνα ΑΕΚ - Πήρε σπουδαίο διπλό στη Λεμεσό!

Κύπρος

|

Category image

«Διπλό» για τον Κεραυνό επί του MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου

Κύπρος

|

Category image

Σλοτ για Σαλάχ: «Δεν έχω ιδέα αν θα ξαναπαίξει για την Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το επιπλέον κέρδος πίσω από την τεσσάρα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων ο Γκατσίνοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

«Παραιτήθηκε μέλος απ’ το staff της Γιουνάιτεντ, λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο ματς με τη Γουλβς!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Σέρβοι αποθεώνουν τον Γιόβιτς: «Το θηρίο ξύπνησε!»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ξέφρενο πάρτι για τον Νόρις

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη