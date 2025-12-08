Έσε: «Ίσως αξίζαμε να έχουμε πάρει κάποιες νίκες, αλλά έχουμε μια ακόμη ευκαιρία...»

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ την Τρίτη (09/12, 17:30) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Σαντιάγο Έσε μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα και τόνισε μεταξύ άλλων πως η ομάδα του θέλει να εφαρμόσει το πλάνο του προπονητή της ώστε να πάρουν τη νίκη. Επιπλέον αναφέρθηκε και στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί λέγοντας πως όντως έχει βοηθήσει πολύ τους Πειραιώτες αλλά όλοι θα είναι συγκεντρωμένοι αύριο για να έρθει το θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τον πλαστικό χλοοτάπητα στο γήπεδο: «Οι συνθήκες μπορεί να είναι ιδιαίτερες, αλλά είναι ίδιες και για τους δύο αντιπάλους. Το κλίμα δεν νομίζω ότι μπορεί να μας επηρεάσει, αφού το γήπεδο θα είναι κλειστό. Θέλουμε ο καθένας μας να παρουσιάσει τον καλύτερο εαυτό του, να παίξουμε καλά σαν ομάδα εφαρμόζοντας τις οδηγίες και το πλάνο του προπονητή μας, ώστε να πάρουμε τη νίκη».

Για το τι πρέπει να βελτιώσει ο Ολυμπιακός σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια: «Είναι ένα ακόμη πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ίσως αξίζαμε να έχουμε πάρει κάποιες νίκες, αλλά έχουμε μια ακόμη ευκαιρία για να δείξουμε τον καλό μας εαυτό και να πάρουμε τη νίκη. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τίποτε άλλο, μόνο να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτή. Θέλουμε να κερδίσουμε, προετοιμάζουμε όλα τα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο. Αν σκεφτούμε την αναγκαιότητα και την πίεση, αυτό να είναι εναντίον μας».

Για τη φόρμα του Ελ Κααμπί: «Μας έχει βοηθήσει πολύ, αλλά ο Αγιούμπ δεν είναι ο μοναδικός που μπορεί να σκοράρει. Όλη η ομάδα θα είναι συγκεντρωμένη, όλοι θα βοηθήσουν για να πάρουμε τη νίκη αύριο. Είμαστε όλοι εδώ για να βοηθήσει ο ένας τον άλλο, ακόμη και όσοι παίζουν πιο πίσω, αν μπορέσουν να σκοράρουν θα το κάνουν».