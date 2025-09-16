Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους του ενόψει Πάφου: «Προστατεύουμε το σπίτι μας»

Ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση προς τους φιλάθλους του ενόψει της αναμέτρησης με την Πάφο το βράδυ της Τετάρτης (17/9, 19:45) στο «Γ. Καραϊσκάκης», καλώντας τους να στηρίξουν με πάθος και δυνατή φωνή την επιστροφή της ομάδας στο Champions League.

Στο μήνυμα της ΠΑΕ τονίζεται ότι το γήπεδο αποτελεί το «φρούριο» του συλλόγου και είναι καθήκον όλων να το προστατεύσουν. Ακόμη, γίνεται ειδική αναφορά σε παραβατικές συμπεριφορές, όπως η χρήση καπνογόνων και λέιζερ, η ρίψη αντικειμένων, αλλά και η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο, ακόμη και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν βαριές κυρώσεις από την UEFA, μεταξύ των οποίων και το κλείσιμο θυρών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Φίλαθλοι του Ολυμπιακού,Η ομάδα μας επιστρέφει στο Champions League, στην κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση, εκεί όπου ανήκει.Το βράδυ της Τετάρτης (17/9, 19:45) αντιμετωπίζει την ΠΑΦΟ στο «Γ. Καραϊσκάκης», το οποίο θα αποτελέσει ξανά τη δύναμή μας. Το γήπεδό μας είναι το σπίτι του Ολυμπιακού, το φρούριό μας. Γι’ αυτό είναι καθήκον όλων μας να το προστατεύσουμε.

Η χρήση καπνογόνων και λέιζερ, η ρίψη αντικειμένων και η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του αγώνα, μπορούν να επιφέρουν βαριές τιμωρίες που θα πλήξουν την ήδη υπότροπη ομάδα μας, όπως το κλείσιμο των θυρών από όπου θα έχει προέλθει η παραβατική συμπεριφορά. Κρατάμε τις εισόδους και τις σκάλες του γηπέδου ελεύθερες.Ας μη δώσουμε σε κανέναν το δικαίωμα να μας στερήσει τη δυναμική που μας χαρίζει η παρουσία σας στις εξέδρες.Στηρίζουμε τον Ολυμπιακό μας με φωνή, παλμό και πάθος.Όλοι μαζί για τη νίκη, όλοι μαζί για τον Θρύλο»!

