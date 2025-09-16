Champions League: Ο Παυλίδης, ο Ιωαννίδης, ο Τζόλης και οι Έλληνες της διοργάνωσης

Έντονο θα είναι το ελληνικό στοιχείο φέτος στο Champions League, ιδιαίτερα μετά την επιστροφή του Ολυμπιακού στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του, ύστερα από το νταμπλ της περασμένης σεζόν βρέθηκαν απευθείας στα «αστέρια» και στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μετά από πέντε χρόνια αναμονής.

Η νέα φουρνιά των Πειραιωτών θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στο τοπ επίπεδο, με παίκτες όπως ο Τζολάκης, ο Μουζακίτης και ο Καλογερόπουλος να ετοιμάζονται να δώσουν τις πρώτες τους παραστάσεις στην κορυφαία σκηνή της Ευρώπης.

Πέραν του Ολυμπιακού, την περασμένη χρονιά είδαμε τους Έλληνες του εξωτερικού να ξεχωρίζουν στα γήπεδα της Γηραιάς Ηπείρου, κάτι το οποίο ευελπιστούμε να δούμε και φέτος από τους παλιούς γνώριμους αλλά και από τις νέες προσθήκες.

Βαγγέλης Παυλίδης - Μπενφίκα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε… παπάδες με τη φανέλα της Μπενφίκα στην παρθενική του σεζόν στο Champions League. Ο Έλληνας στράικερ έκανε την Ευρώπη να παραμιλά το 2024/25 και βρέθηκε ανάμεσα στους τοπ σκόρερ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, φτάνοντας ακόμα και τον Κιλιάν Μπαπέ στη σχετική κατάταξη με επτά γκολ.

Ο 26χρονος διεθνής σκόραρε πρώτη φορά στη νίκη απέναντι στη Μονακό, όμως η εμφάνιση με την οποία έβαλε το όνομά του στο πάνθεον του θεσμού ήταν εκείνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα τον περασμένο Ιανουάριο.

Χρήστος Τζόλης - Μπριζ

Ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της Ελλάδας στο Champions League της περασμένης σεζόν ήταν και ο Χρήστος Τζόλης.

Ο 23χρονος εξτρέμ στην πρώτη του χρονιά με τα χρώματα της Μπριζ έβαλε την υπογραφή του στην εμφατική νίκη των Βέλγων επί της Ρέιντζερς (3-1) για τα Play Offs της διοργάνωσης, φτιάχνοντας τα δύο γκολ της ομάδας του με ισάριθμες ασίστ μέσα σε μόλις επτά λεπτά!

Φώτης Ιωαννίδης, Γιώργος Βαγιαννίδης - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Στη «μάχη» του Champions League θα ριχτούν οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης. Οι δύο πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού ετοιμάζονται να δοκιμάσουν τις τύχες τους τόσο στο πορτογαλικό πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη με τη φανέλα της Σπόρτινγκ.

Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας του Ρουί Μπόρζες έχουν αφήσει άκρως θετικές εντυπώσεις στα πρώτα λεπτά συμμετοχής που έχουν λάβει, ωστόσο ιδιαίτερα ο 25χρονος διεθνής έχει να ανταποκριθεί σε πολύ υψηλές προσδοκίες μιάς και καλείται να αντικαταστήσει τον Βίκτορ Γιόκερες στην κορυφή της επίθεσης.

Χρήστος Ζαφείρης - Σλάβια Πράγας

Μπορεί ο Χρήστος Ζαφείρης να θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ, ωστόσο μέχρι τον ερχόμενο Ιανουάριο ο ίδιος θα αγωνίζεται κανονικά με τη φανέλα της Σλάβια Πράγας τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην Ευρώπη.

Ο Δικέφαλος του Βορρά έβγαλε από τα ταμεία του το ποσό των 12 εκατ. ευρώ για τον 22χρονο χαφ, νούμερο-ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου, όμως κατόπιν συμφωνίας με τους Τσέχους θα τον έχει στη διάθεσή του από το 2026 λόγω… Champions League.

Η Σλάβια στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παράθυρο δεν κατάφερε να βρει αξιόπιστο αντικαταστάτη για τον Έλληνα διεθνή, επομένως τον παραχώρησε με τη μόνη προϋπόθεση να τον διατηρήσει στο ρόστερ της έως ότου ολοκληρωθεί η League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Παντελής Χατζηδιάκος - Κοπεγχάγη

Ο Παντελής Χατζηδιάκος μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στην Κάλιαρι επέστρεψε στην Κοπεγχάγη, την οποία ακολουθεί και στο Champions League φέτος.

Ο Έλληνας στόπερ ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στη League Phase του θεσμού κόντρα στη Λεβερκούζεν την οποία θα αντιμετωπίσει στη διοργάνωση και ο Ολυμπιακός (20/1).

Ο 28χρονος οπισθοφύλακας μετράει ήδη οκτώ συμμετοχές στο πρωτάθλημα Δανίας για το 2025/26, έχοντας μάλιστα παίξει βασικός σε πέντε από τα ματς των προκριματικών του Champions League μέσα στο καλοκαίρι.

gazzetta.gr