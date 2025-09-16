Κάτοικος Λειβαδιάς μέχρι το 2028 ο Ιωάννης Κωστή!

Κάτοικος Λειβαδιάς μέχρι το καλοκαίρι του 2028 θα παραμείνει ο Ιωάννης Κωστή.

Το απόγευμα της Τρίτης (16/09), ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε πως ήρθε σε συμφωνία με τον 25χρονο Κύπριο χαφ για επέκταση της συνεργασίας τους για ακόμη δύο χρόνια, με το προηγούμενο συμβόλαιο να έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο διεθνής άσος αποτελεί έναν εκ των βασικών παικτών της ομάδας της Βοιωτίας όλα αυτά τα χρόνια, μετρώντας συνολικά 60 συμμετοχές με 6 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ιωάννη Κωστή έως το 2028.

Ο διεθνής μέσος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια, έχοντας ξεχωρίσει για την ποιότητα και το πάθος του, ενώ έχει καταγράψει συνολικά 60 συμμετοχές με 6 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ιωάννη σου ευχόμαστε υγεία και νέες επιτυχίες με τη φανέλα του Λεβαδειακού!».

