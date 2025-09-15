ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέλος και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Ρουί Βιτόρια

Και τυπικά παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, επιβεβαιώνοντας έτσι την αίσθηση που υπήρχε, αποτελεί ο Ρουί Βιτόρια εδώ και λίγη ώρα από σήμερα (15/09)!

Με την «πράσινη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών και να ευχαριστεί παράλληλα τον Πορτογάλο προπονητή για την παρουσία του στην ομάδα.

Η ήττα σοκ του Παναθηναϊκού με 3-2 χθες το απόγευμα από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό στάδιο αλλά κυρίως η εικόνα της ομάδας, ήταν η σταγόνα που… ξεχείλισε το ποτήρι.

Με τους «πράσινους» να πηγαίνουν σε πρώτη φάση σε μια λύση υπηρεσιακού τεχνικού για τα επικείμενα ματς με την Athens Kallithea στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, μέχρι να βρουν τον διάδοχο του Βιτόρια.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του».

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

