Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Για το πρώτο «τρίποντο» και ας βγήκαν… εκτός Λεκανοπεδίου

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Κηφισιά στο… Πανθεσσαλικό και δεν υπάρχει τίποτε άλλο για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια, από το θετικό αποτέλεσμα και την πρώτη νίκη στο νέο πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζοντας πως οι «πράσινοι» έκαναν πρεμιέρα αργότερα στη Λίγκα, ελέω της αναβολής του ματς με τον ΟΦΗ για την 1η αγωνιστική, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει νέο, μεγάλο πάθημα, όπως αυτό που συνέβη στη Λεωφόρο και το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό.

Το «τριφύλλι» έμεινε να μετρά χαμένες ευκαιρίες, να υποχωρεί και να χαλαρώνει όσο περνούσε η ώρα και τελικά δέχθηκε την ισοφάριση στα τελευταία λεπτά για το 1-1 που «πόνεσε» αρκετά την ομάδα.

Η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο κατάφερε την προηγούμενη αγωνιστική να πάρει βαθμό από την επίσκεψη στη Λάρισα (1-1), στη «μάχη» των ομάδων που ανέβηκαν από τη Super League 2, αλλά η πρεμιέρα προκάλεσε… σοκ. Η ολική ανατροπή και το 3-2 του Λεβαδειακού συντάραξε τον σύλλογο των βορείων προαστίων.

Τώρα, οι Πρωταθλητές της δεύτερης κατηγορίας, αν και αντιλαμβάνονται ότι το ματς αυτό δύσκολα το βάζεις… εντός προγράμματος για κάτι θετικό, καταλαβαίνουν πως θα πρέπει να συνεχίσουν να κυνηγούν ό,τι μπορεί να τους φέρει η μοίρα τους και η τύχη.

Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν έχει διαθέσιμους τους Τετέ και Πελίστρι που αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα, όμως, οι Ντέσερς, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς είναι διαθέσιμοι.

Η αποστολή : Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσηρας, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Η αποστολή της «γηπεδούχου» Κηφισιάς: Ξενοπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Σόουζα, Ποκόρνι, Σμπόκος, Πόμπο, Εμπό, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Πέρεθ, Εσκίβελ, Κωνσταντακόπουλος, Αντονίσε, Τζίμας, Τετέι, Παντελίδης, Μούσιολικ, Χριστόπουλος.

sportfm.gr