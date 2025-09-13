ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το καλωσόρισμα των Νίκολιτς-Ριμπάλτα και το καθιερωμένο φατούρο: Η πρώτη προπόνηση του Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ

Δείτε βίντεο από την πρώτη προπόνηση του Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ και την πρώτη του γνωριμία με τους νέους του συμπαίκτες.

Ο Ζοάο Μάριο πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ το απόγευμα της Παρασκευής (12/09) μπαίνοντας κατευθείαν στα... βαθιά.

Ο Πορτογάλος διεθνής μέσος είχε μια σύντομη κουβέντα με τον Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα, ενώ γνώρισε και τους νέους του συμπαίκτες.

Ο Ζοάο Μάριο συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα, καθώς έρχεται απόλυτα έτοιμος αγωνιστικά, έχοντας ήδη παίξει οκτώ ματς φέτος με την Μπεσίκτας (490 λεπτά συνολικά). Μάλιστα, σε αυτά σημείωσε τρία γκολ και έδωσε μία ασίστ.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ από την πρώτη του προπόνηση:

 

