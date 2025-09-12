Παναθηναϊκός: Επαγγελματικό συμβόλαιο σε τρεις νεαρούς παίκτες

Ο λόγος για τον 16χρονο επιθετικό Λάμπρο Δελήμπεη, τον 18χρονο εξτρέμ Νίκο Τρίκατζη και τον 16χρονο τερματοφύλακα Χρήστο Γείτονα. Άπαντες υπέγραψαν τριετή συμβόλαια συνεργασίας.

Η ανακοίνωση για τον Δελήμπεη:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Λάμπρο Δελήμπεη. Ο Δελήμπεης υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους.

Ο νεαρός επιθετικός γεννήθηκε στην Ορεστιάδα στις 14 Φεβρουαρίου 2009 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2013 στον Ορέστη Ορεστιάδος. Στη συνέχεια και μέχρι το καλοκαίρι του 2021 αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ Οινόης. Στην ακαδημία του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2023. Είναι διεθνής με τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων, εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Την τρέχουσα σεζόν είναι ενεργό μέλος της Κ17.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Λάμπρος Δελήμπεης ανέφερε:

«Ευχαριστώ από καρδιάς τον Παναθηναϊκό για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει. Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου είναι μια μεγάλη δικαίωση για τους κόπους μου και ταυτόχρονα μια νέα πρόκληση. Θα δουλέψω σκληρά για να κερδίσω τη θέση μου στην πρώτη ομάδα. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη προς τους γονείς μου και όλους όσοι με στήριξαν.»

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τον Σύλλογο.

Η ανακοίνωση για τον Τρίκατζη:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με το Νίκο Τρίκατζη. Ο Τρίκατζης υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους.

Ο νεαρός εξτρέμ γεννήθηκε στο Μαρούσι στις 10 Ιουνίου 2007 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2011 στην Κηφισιά. Στη συνέχεια και μέχρι το καλοκαίρι του 2022 αγωνίστηκε στην ακαδημία Coerver. Στην ακαδημία του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2022. Είναι διεθνής με τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων, εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Την τρέχουσα σεζόν είναι ενεργό μέλος της Κ19.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Νίκος Τρίκατζης ανέφερε:

«Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να υπογράφω το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Πρόκειται για μια σημαντική επιβράβευση των κόπων μου όλα αυτά τα χρόνια. Δεσμεύομαι να δώσω το 100% ώστε να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Σύλλογος. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον Παναθηναϊκό για την εμπιστοσύνη, αλλά και την οικογένεια μου για την στήριξη όλα αυτά τα χρόνια»

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τον Σύλλογο.

Η ανακοίνωση για τον Γείτονα:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Χρήστο Γείτονα. Ο Γείτονας υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους.

Ο νεαρός τερματοφύλακας γεννήθηκε στο Μαρούσι στις 28 Σεπτεμβρίου 2009 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2014 στον Παναλίαρτο. Στη συνέχεια και μέχρι το καλοκαίρι του 2021 αγωνίστηκε στη Νίκη Λαφυστίου. Στην ακαδημία του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2021. Είναι διεθνής με τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων, εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Την τρέχουσα σεζόν είναι ενεργό μέλος της Κ17.

Στις ρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Χρήστος Γείτονας ανέφερε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Παναθηναϊκό για την ευκαιρία που μου προσφέρει. Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου είναι μια σημαντική επιβράβευση για την πορεία μου έως σήμερα, αλλά και ένα ισχυρό κίνητρο να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να κερδίσω τη θέση μου στην πρώτη ομάδα. Είμαι βαθιά ευγνώμων στους γονείς μου και σε όλους όσοι συνέβαλαν ώστε να φτάσω σε αυτό το σημείο.»

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τον Σύλλογο.

sdna.gr