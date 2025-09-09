Παναθηναϊκός: Άλμα 127 θέσεων στο UEFA ranking για το «τριφύλλι»

Το νέο format της UEFA για τις και η ίδρυση του Conference League τα τελευταία χρόνια, έδωσε πολλές ευκαιρίες σε διάφορες ομάδες να μαζέψουν παραπάνω βαθμούς. Για τον Παναθηναϊκό, που έμεινε εκτός Ευρωπαϊκών διοργανώσεων από το 2017-18 ως το 2022-23, αυτή η αλλαγή ήταν σωτήρια. Το καλοκαίρι του 2024 οι “πράσινοι” είχαν πέσει στην 225η θέση της UEFA. Όμως μέσα σε έναν χρόνο η μετάβαση από τα χαμηλά στα… ψηλά είναι τρομερή. Πλέον το “τριφύλλι” έχει επιστρέψει, για αρχή στο top 100 και με μια καλή πορεία στο Europa μπορεί να ανέβει ακόμα περισσότερο.

Τον Μάρτιο του 2025, ύστερα από τον αποκλεισμό στην Ιταλία από την Φιορεντίνα, οι “πράσινοι” είχαν ήδη φτάσει στην 111η θέση. Αυτό συνεπάγεται με άλμα 113 θέσεων μέσα σε 7 μήνες. Αν πάρει κανείς ως αφετηρία την πρόκριση επί της Λανς τον Αύγουστο του 2024. Ο Παναθηναϊκός ξεκόλλησε από τα χαμηλά της UEFA και επέστρεψε σε ένα καλό επίπεδο του ranking. Το οποίο φυσικά πρέπει να διατηρήσει. Για να καταλάβει κανείς, από τη νίκη με την Μίνσκ τον Νοέμβριο στο «ΟΑΚΑ», οι πράσινοι κέρδισαν 3.500 βαθμούς. Δηλαδή 500 περισσότερους από όσους έγραψε το κοντέρ συνολικά πέρυσι (3.000).

Τα οφέλη για το “τριφύλλι” είναι πολλαπλά. Μετά τις νίκες επί Σαχτάρ και Σαμσουνσπόρ, που έφεραν την πρόκριση στο Europa, οι “πράσινοι” έφτασαν την 98η θέση του UEFA ranking. Με απλά μαθηματικά ο Παναθηναϊκός μέσα σε περίπου έναν χρόνο, κατάφερε να ανέβει από την 225η στην 98η θέση. Δηλαδή 127 θέσεις πιο πάνω. Συνολικά η ομάδα του Βιτόρια αποκόμισε την σεζόν 2024-25 11.000 βαθμούς. Και μαζί με αυτούς έσοδα στα ταμεία της ΠΑΕ.

