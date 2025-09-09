Η στιγμή του ισχυρού σεισμού στη συνέντευξη Τύπου του Γιοβάνοβιτς!

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, λίγο μετά την ήττα της Εθνικής από τη Δανία, σημειώθηκε ο ισχυρός σεισμός στα Νέα Στύρα Εύβοιας, που έγινε αισθητός σε πολλά μέρη της Ελλάδας και φυσικά ταρακούνησε όλη την Αττική.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός παρέμεινε απόλυτα ψύχραιμος, κοιτώντας τους δημοσιογράφους με ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, χωρίς να αντιδράσει. Η στάση του εντυπωσίασε, με το βίντεο να καταγράφει χαρακτηριστικά τη δόνηση και την αφοπλιστική ψυχραιμία του.

sport-fm.gr