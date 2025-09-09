ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η στιγμή του ισχυρού σεισμού στη συνέντευξη Τύπου του Γιοβάνοβιτς!

Η στιγμή του ισχυρού σεισμού στη συνέντευξη Τύπου του Γιοβάνοβιτς!

Δείτε βίντεο του sport-fm.gr από τη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την ήττα της Εθνικής τη στιγμή του ισχυρού σεισμού, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να παραμένει απόλυτα ψύχραιμος!

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, λίγο μετά την ήττα της Εθνικής από τη Δανία, σημειώθηκε ο ισχυρός σεισμός στα Νέα Στύρα Εύβοιας, που έγινε αισθητός σε πολλά μέρη της Ελλάδας και φυσικά ταρακούνησε όλη την Αττική.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός παρέμεινε απόλυτα ψύχραιμος, κοιτώντας τους δημοσιογράφους με ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, χωρίς να αντιδράσει. Η στάση του εντυπωσίασε, με το βίντεο να καταγράφει χαρακτηριστικά τη δόνηση και την αφοπλιστική ψυχραιμία του.

sport-fm.gr

 

