Φιλική νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΣ με Γκρούγιτς βασικό - Ποιοι πέτυχαν τα γκολ
Με τον Μάρκο Γκρούγιτς να κάνει ανεπίσημο ντεμπούτο και σκόρερ τους Μαρσιάλ και Καλοσκάμη, η «Ένωση» επικράτησε 2-0 στο παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα στα Σπάτα.
Με νικήτρια την ΑΕΚ και σκορ 2-0 τελείωσε το φιλικό παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννινα.
Στο ματς προπονητικού χαρακτήρα που έγινε στα Σπάτα, προκειμένου να μείνει σε αγωνιστική εγρήγορση η «Ένωση» στη διάρκεια της διακοπής, ξεκίνησε βασικός ο Μάρκο Γκρούγιτς.
Ο Σέρβος έδειξε να βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση, ενώ τα γκολ των «κιτρινόμαυρων» σημείωσαν οι Αντονί Μαρσιάλ και Δημήτρης Καλοσκάμης.
Όσο για το σχήμα που χρησιμοποίησε ο Μάρκο Νίκολιτς, είχε τερματοφύλακα τον Μπρινιόλι, τους Κοσίδη-Μουκουντί-Ρέλβας-Πήλιο στην άμυνα και τους Γκρούγιτς-Λιούμπιτσιτς δίδυμο στα χαφ.
Στα άκρα της επίθεσης ήταν οι Κουτέσα-Πένραϊς, ελεύθερος στον άξονα ο Καλοσκάμης και στην κορυφή ο Μαρσιάλ.
