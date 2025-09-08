Ελλάδα-Δανία: Σε γεμάτο Καραϊσκάκη για το 2/2 (πιθανή ενδεκάδα)

Έχοντας κάνει ιδανική εκκίνηση, συντρίβοντας τη Λευκορωσία τρεις μέρες πριν, η Ελλάδα αντιμετωπίζει στις 21:45 (Alpha & bwinΣΠΟΡ FM 94,6) τη Δανία, ψάχνοντας το 2/2, που θα την εδραιώσει στην κορυφή του 3ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και θα της δώσει από νωρίς προβάδισμα πρόκρισης για το τουρνουά που θα γίνει σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η Εθνική μας θέλει να εκμεταλλευτεί το γεμάτο Καραϊσκάκη αλλά και την ώθηση που πήρε από το επιβλητικό 5-1 της πρεμιέρας, με τους φιλοξενούμενους από την άλλη να προέρχονται από το εντός έδρας 0-0 κόντρα στη Σκωτία.

Μιλώντας στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανέφερε πως «θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια, η Δανία είναι η πιο δυνατή ομάδα του ομίλου, αλλά και εμείς με την Σκωτία έχουμε τους ίδιους στόχους», ενώ πρόσθεσε αναφορικά με τους οπαδούς που θα γεμίσουν το γήπεδο ότι «πάντα οι φίλαθλοι γρήγορα ενθουσιάζονται και γρήγορα απογοητεύονται, είναι ωραίο να παίζεις υπό αυτή την πίεση και έχεις κόσμο που εκφράζεται ζεστά».

Εκπροσωπώντας τους ποδοσφαιριστές, ο Παντελής Χατζηδιάκος ρωτήθηκε για το τι έχει αλλάξει στην Εθνική ομάδα και εξήγησε ότι «πιστεύω ότι έχει αλλάξει ότι κοιτάμε κάθε αντίπαλο στα μάτια. Δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο».

Αυτή θα είναι η 16η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες, με την Ελλάδα να έχει μόλις τρεις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και οκτώ ήττες απέναντι στον συγκεκριμένο αντίπαλο. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι Δανοί έχουν να περάσουν νικηφόρα από τη χώρα μας από το 1983, μετρώντας έκτοτε τρεις ισοπαλίες και μία ήττα επί ελληνικού εδάφους.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Ελλάδα (Ι. Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης - Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης - Παυλίδης.

Δανία (Μπρ. Ρίμερ): Σμάιχελ, Ρ. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Α. Κρίστενσεν, Ντρέγερ, Χιούλμαντ, Χόιμπιεργκ, Μέλε, Ντάμσγκααρντ, Μπίερετ, Ντόλμπεργκ

Διαιτητής: Ρούμσας (Λιθουανία)

Βοηθοί: Ράντιους, Σουζιεντέλις (Λιθουανία)

4ος: Βαλικόνις (Λιθουανία)

VAR: Σαν (Ελβετία), Σιμένας (Λιθουανία)

