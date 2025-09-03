ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σπορτινγκ: Στον Παναθηναϊκό τα μισά λεφτά που δαπάνησε!

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ολοκλήρωσε ένα άκρως δυναμικό καλοκαίρι στο μεταγραφικό παζάρι, βάζοντας στα ταμεία της συνολικά 118,8 εκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις παικτών, ενώ παράλληλα δαπάνησε 68,5 εκατ. ευρώ για νέες προσθήκες στο ρόστερ της.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην περίπτωση των πωλήσεων στον Παναθηναϊκό, καθώς τα «Λιοντάρια της Λισαβόνας» εισέπραξαν 34 εκατ. ευρώ από την παραχώρηση των Βαγιαννίδη (12 εκατ.) και Ιωαννίδη (22 εκατ.).

Στον τομέα των αγορών, η απόκτηση του διεθνούς φορ της ομάδας ξεχώρισε ως η ακριβότερη, σε σχεδόν... ισοτιμία με τον έτερο στράικερ Λουίς Σουάρεθ, που μετακόμισε από την Αλμερία, με κόστος 22,2 εκατ. ευρώ.

Από τις πωλήσεις, η πιο «κερδοφόρα» ήταν αυτή του Γκιόκερες στην Άρσεναλ, η οποία απέφερε στη Σπόρτινγκ 65,8 εκατ. ευρώ, ενώ από τις παραχωρήσεις των Χάρντερ, Εσούγκο και Έντουαρντς η ομάδα της Λισαβόνας εισέπραξε συνολικά πάνω από 56 εκατ. ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα, η Σπόρτινγκ καταφέρνει να συνδυάσει σημαντικά έσοδα με στρατηγικές ενισχύσεις στο ρόστερ, διατηρώντας ισορροπία μεταξύ οικονομικής βιωσιμότητας και αγωνιστικών στόχων για τη νέα σεζόν.

