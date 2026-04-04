Χωρίς Κοντούρη και Τζούριτσιτς στην Τούμπα ο Παναθηναϊκός

Χωρίς τον Σωτήρη Κοντούρη και τον Φίλιπ Τζούριτσιτς «καταστρώνει» τον σχεδιασμό του, ο Ράφα Μπενίτεθ για το αυριανό (5/4, 19:00) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, που θα γίνει στην Τούμπα, στο πλαίσιο της πρεμιέρας για τα πλέι οφ της Super League.

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ-Μπράουν και θεραπεία οι Κάτρης, Σισοκό και Τζούριτσιτς (σ.σ. λόγω ενοχλήσεων στην γάμπα), ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος αποχώρησε από την προπόνηση, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική.

Οι «εκλεκτοί» του Ισπανού προπονητή για το ματς της Τούμπας, είναι οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα,Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.