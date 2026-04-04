ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Δεν έδωσε άλλα... δικαιώματα και βάζει πίεση στους άλλους μνηστήρες η Ομόνοια

Η Ομόνοια είχε το... νου της αυτή τη φορά και κράτησε το ισχυρό προβάδισμα που πήρε απέναντι στην Πάφος FC. Με τον Άρη το είχε πληρώσει αλλά με ασπίδα τον κόσμο της πέτυχε μία σημαντική νίκη και βάζει πίεση στους άλλους επίδοξους μνηστήρες. Απόλλωνας και ΑΕΚ παίζουν αύριο στη Λεμεσό σε μία σκληρή μάχη ώστε να κρατηθούν στο...κόλπο του τίτλου.

Η Ομόνοια απέχει πλέον εννιά βαθμούς από τους κιτρινοπράσινους και έντεκα από τους κυανόλευκους.

Όσο για την Πάφο, έδειξε ξανά πως δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που διάπρεψε επί Καρσέδο.

Α' ΟΜΙΛΟΣ

2η αγωνιστική

Ομόνοια - Πάφος FC 2-0

(11΄ Σεμέδο, 20΄ Μαέ)

Κυριακή 05/04

17:00 ΑΠΟΕΛ - Άρης

19:00 Απόλλων - ΑΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ A' ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3η αγων.):

Άρης-Πάφος FC (14/04, 17:00)

ΑΠΟΕΛ-Απόλλων (14/04, 17:00)

ΑΕΚ-Ομόνοια (14/04, 19:00)

Β' ΟΜΙΛΟΣ

2η αγωνιστική

Ένωση - Ολυμπιακός 1-3

(90+2΄ πέν. Ίμερι / 42΄ Φελίπε, 84΄ Κοβαλένκο, 88΄ Μπαΐροβιτς)

Ομόνοια Αρ. - ΑΕΛ 0-3

(13΄, 77΄ Σαβό, 88΄ Σινγκ)

Κυριακή 05/04

16:00 Εθνικός - Ανόρθωση

Δευτέρα 06/04

19:00 Ακρίτας - Ε.Ν. Ύψωνα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3η αγων.)

ΑΕΛ-Ένωση (18/04, 17:00)

Ολυμπιακός-Ακρίτας (19/04, 16:00)

Ανόρθωση-Ομόνοια Αρ. (19/04, 17:00)

Ε.Ν. Ύψωνα-Εθνικός (19/04, 19:00)