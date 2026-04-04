ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Δεν έδωσε άλλα... δικαιώματα και βάζει πίεση στους άλλους μνηστήρες η Ομόνοια

Τα δεδομένα στη βαθμολογία των δύο ομίλων μετά τη διεξαγωγή τριών παιχνιδιών.

Η Ομόνοια είχε το... νου της αυτή τη φορά και κράτησε το ισχυρό προβάδισμα που πήρε απέναντι στην Πάφος FC. Με τον Άρη το είχε πληρώσει αλλά με ασπίδα τον κόσμο της πέτυχε μία σημαντική νίκη και βάζει πίεση στους άλλους επίδοξους μνηστήρες. Απόλλωνας και ΑΕΚ παίζουν αύριο στη Λεμεσό σε μία σκληρή μάχη ώστε να κρατηθούν στο...κόλπο του τίτλου.

Η Ομόνοια απέχει πλέον εννιά βαθμούς από τους κιτρινοπράσινους και έντεκα από τους κυανόλευκους.

Όσο για την Πάφο, έδειξε ξανά πως δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που διάπρεψε επί Καρσέδο.

Α' ΟΜΙΛΟΣ

2η αγωνιστική

Ομόνοια - Πάφος FC 2-0

(11΄ Σεμέδο, 20΄ Μαέ)

Κυριακή 05/04

17:00 ΑΠΟΕΛ - Άρης

19:00 Απόλλων - ΑΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ A' ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3η αγων.):

Άρης-Πάφος FC (14/04, 17:00)

ΑΠΟΕΛ-Απόλλων (14/04, 17:00)

ΑΕΚ-Ομόνοια (14/04, 19:00)

 

Β' ΟΜΙΛΟΣ

2η αγωνιστική

Ένωση - Ολυμπιακός 1-3

(90+2΄ πέν. Ίμερι / 42΄ Φελίπε, 84΄ Κοβαλένκο, 88΄ Μπαΐροβιτς)

Ομόνοια Αρ. - ΑΕΛ 0-3

(13΄, 77΄ Σαβό, 88΄ Σινγκ)

Κυριακή 05/04

16:00 Εθνικός - Ανόρθωση

Δευτέρα 06/04

19:00 Ακρίτας - Ε.Ν. Ύψωνα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3η αγων.)

ΑΕΛ-Ένωση (18/04, 17:00)

Ολυμπιακός-Ακρίτας (19/04, 16:00)

Ανόρθωση-Ομόνοια Αρ. (19/04, 17:00)

Ε.Ν. Ύψωνα-Εθνικός (19/04, 19:00)

Καμορανέζι: Η δουλειά του έφερε αναγνώριση από τον Σύνδεσμο Προπονητών

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη