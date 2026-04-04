Σεμέδο και Μαέ εκτόξευσαν την Ομόνοια και έβγαλαν… νοκ άουτ την Πάφος FC

Επέστρεψε στις επιτυχίες και… εκτοξεύτηκε η Ομόνοια!

Η ομάδα της πρωτεύουσας επικράτησε 2-0 της Πάφος FC στο ΓΣΠ για την 2η αγωνιστική των play off με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Σεμέδο και Μαέ.

Με αυτό το τρίποντο, το «τριφύλλι» έχει πλέον 65 βαθμούς, ενώ οι γαλάζιοι έμειναν στους 52 και… πολύ πίσω από το όνειρο της ανατροπής. Μάλιστα, έπεσαν στην 4η θέση η οποία δεν είναι δεδομένο πως δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η διαφορά των πρασίνων από την 2η ΑΕΚ είναι στους 9 βαθμούς, ωστόσο οι κιτρινοπράσινοι έχουν ματς λιγότερο, αφού αγωνίζονται αύριο (05/04) με τον Απόλλωνα.

Όσον αφορά στο παιχνίδι, η Ομόνοια ήταν κυρίαρχη στο πρώτο μέρος και δημιούργησε σωρεία ευκαιριών με τους Τάνκοβιτς, Σεμέδο και Μαέ. Ο δεύτερος άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό, ενώ εννέα λεπτά αργότερα ο τρίτος διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Στο δεύτερο 45λεπτο οι πράσινοι διαχειρίστηκαν το υπέρ τους αποτέλεσμα παρά το γεγονός πως δόθηκε χώρος στους γαλάζιους. Το σύνολο του Θελάδες ήταν ακίνδυνο στην περιοχή του Κυριακίδη και δεν κατάφερε να φτάσει στο γκολ που θα το έβαζε στο παιχνίδι.

Στη συνέχεια (3η αγωνιστική), η Ομόνοια θα κοντραριστεί με την ΑΕΚ στην «Αρένα», ενώ η Πάφος FC θα φιλοξενηθεί από τον Άρη. Και τα δύο παιχνίδια είναι ορισμένα για την Τρίτη του Πάσχα (14/04). Νωρίτερα, στις 18 Απριλίου, οι γαλάζιοι θα αναμετρηθούν με την ΑΕΛ, στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό του κυπέλλου.

Το LIVE της αναμέτρησης…

90'+5 - Τέλος του αγώνα.

85' - Καλή στιγμή για την Πάφο FC με σουτ του Άντερσον από το ύψος του πέναλτι, στα σώματα η μπάλα.

78' - Σουτ στην κίνηση από τον Ντράγκομιρ, πάνω από την εστία του Κυριακίδη η μπάλα.

58' - Έχασε το... άχαστο ο Σεμέδο καθώς εντελώς μόνος προ κενής εστίας μετά από ασίστ του Μαέ, έστειλε τη μπάλα ψηλά έξω.

51' - Μεγάλη φάση για την Ομόνοια με πλασέ στην κίνηση από τον Μάριτς, απέκρουσε δύσκολα ο Γκόρτερ με το ένα χέρι.

46' - Σέντρα στο δεύτερο μέρος.

45'+2 - Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

45' - Σουτ βολίδα από τον Μπάλκοβετς, νέα εντυπωσιακή απόκρουση από τον Γκόρτερ.

43' - Ακυρώθηκε γκολ της Πάφος FC. Mετά από έλεγχο στο VAR, ο Μπρούνο διαπιστώθηκε πως σκόραρε με το χέρι.

29' - Εντυπωσιακή απόκρουση από τον Γκόρτερ στην κλειστή του γωνία, σε δυνατό σουτ του Σεμέδο.

27' - Σημειώνει νέα ευκαιρία η Ομόνοια με μακρινό σουτ στην κίνηση από τον Μάριτς, μόλις έξω η μπάλα.

22' - Καλή στιγμή για την Πάφο FC μετά από σέντρα-σουτ του Μπρούνο, έδιωξε ο Παναγιώτου δύσκολα.

20' - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια! Εντυπωσιακή μακρινή μπαλιά από τον Εβάντρο, ο Σεμέδο μπήκε στην περιοχή και έδωσε έτοιμο... γκολ στον Μαέ για το 2-0.

15' - Απείλησε ξανά η ομάδα της πρωτεύουσας με φαλτσαριστό σουτ του Τάνκοβιτς, απογειώθηκε και έδιωξε ο Γκόρτερ.

11' - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια! Ο Μαέ από πλάγια θέση πλάσαρε, ο Γκόρτερ απέκρουσε ασταθώς και ο επιθετικός των πρασίνων γύρισε στον Σεμέδο που πλάσαρε εύστοχα για το 1-0.

3' - Πρώτη καλή στιγμή στο ντέρμπι. Κάθετη του Αντρέου στον Τάνκοβιτς, το πλασέ του οποίου ήταν αδύναμο και ο Γκόρτερ μάζεψε σταθερά.

1' - Σέντρα στο ΓΣΠ.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Αντρέου (80' Κούσουλος), Εβάντρο (80' Μασούρας), Τάνκοβιτς (90'+4 Εράκοβιτς), Σεμέδο, Μαέ (89' Γιόβετιτς).

ΠΑΦΟΣ FC: Γκόρτερ, Σέμα (64' Άντερσον), Ν.Ιωάννου (85' Πηλέας), Νταβίντ Λουίζ, Λουκάσεν, Μπρούνο, Κορέια, Σίλβα (73' Λελέ), Πέπε, Ζάζα, Ντράγκομιρ.

ΣΚΟΡΕΡ: 11' Σεμέδο, 20' Μαέ / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 25' Σεμέδο, 48' Eβάντρο, 56' Κουλιμπαλί, 78' Κυριακίδης, 90' Μάριτς, 90'+1 Ντιουνκού / 70' Ζάζα, 89' Μπρούνο

Διαιτητής: Andris Treimanis

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Andrejs Gluhovs

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας