Με επιστροφές και «όπλο» την Τούμπα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Με ανεβασμένη ψυχολογία και σημαντικές επιστροφές, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να μπει στη μάχη των playoffs της Stoiximan Super League, υποδεχόμενος τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, σε ένα ντέρμπι που μπορεί να δώσει τον τόνο για τη συνέχεια.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου βλέπει το απουσιολόγιό του να «μαζεύεται» σε κομβικό σημείο της σεζόν, με τους Γιάννη Μιχαηλίδη και Γιώργο Γιακουμάκη να επιστρέφουν σε ρυθμούς αγώνα και να θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα.

Η επιστροφή των βασικών επιλογών προσφέρει σημαντική ενίσχυση τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Ο Μιχαηλίδης μπορεί να συμβάλει στην οργάνωση από πίσω, δίνοντας ασφάλεια στην ανάπτυξη, ενώ ο Γιακουμάκης προσθέτει ένταση, πίεση και παρουσία στην περιοχή.

Παράλληλα, οι Ζίβκοβιτς, Κένι και Μεϊτέ ανεβάζουν ρυθμούς και δοκιμάζουν να μπουν κανονικά στο πρόγραμμα, με στόχο να δηλώσουν «παρών» στο ντέρμπι, αν και η τελική απόφαση θα παρθεί την τελευταία στιγμή.

Στον ΠΑΟΚ ποντάρουν πολλά στην έδρα τους, η οποία φέτος έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την αγωνιστική τους ταυτότητα. Η ομάδα ανεβάζει ένταση μπροστά στο κοινό της και παρουσιάζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, κάτι που θέλει να εκμεταλλευτεί και απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο στόχος είναι σαφής: ένα δυναμικό ξεκίνημα στα playoffs και ένα αποτέλεσμα που θα στείλει μήνυμα στη μάχη του τίτλου.

Παρά τα προβλήματα που προέκυψαν μέσα στη σεζόν, ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι μπορεί να βρίσκει λύσεις από το βάθος του ρόστερ του. Οι επιλογές του Λουτσέσκου είναι πολλές, ενώ η επιστροφή παικτών αυξάνει τον ανταγωνισμό και την ποιότητα σε όλες τις γραμμές.

Την ίδια στιγμή, οι Κωνσταντέλιας και Ζαφείρης επιστρέφουν μετά από ίωση και αναμένεται να δώσουν επιπλέον δημιουργία στη μεσαία γραμμή.