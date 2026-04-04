Θελάδες: «Ήταν κακό και δύσκολο παιχνίδι - Πιστεύουμε στην ομάδα»

Φανερά απογοητευμένος παρουσιάστηκε ο Θελάδες μετά την ήττα από την Ομόνοια.

Ο προπονητής της Πάφος FC αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του και στα γκολ που δέχθηκε, ενώ έστειλε μήνυμα ενόψει του πρώτου ημιτελικού με την ΑΕΛ, που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη (08/04).

Αναλυτικά: «Ήταν ένα κακό παιχνίδι. Ήταν δύσκολο για εμάς, μετά το 2-0 στο πρώτο 20λεπτο. Προσπαθήσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος, ισορροπήσαμε, αλλά δεν δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Προσπαθήσαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, ειδικά στο τελευταίο 20λεπτο φαινόταν πως μπορούσαμε για το γκολ. Βλέπουμε μπροστά και προετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι».

Για το αν πιστεύει πως μπορεί να αλλάξει η κατάσταση: «Πιστεύουμε ότι μπορούμε να παρουσιαστούμε καλύτεροι. Δείχναμε βελτίωση, είχαμε κάποια καλά αποτελέσματα και νίκες. Δεν δώσαμε συνέχεια, προσπαθήσαμε αλλά δεν τα καταφέραμε. Προσπαθήσαμε να μπούμε στο παιχνίδι. Χάσαμε κάποιες μονομαχίες».