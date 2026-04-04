Μία αλλιώτικη κορυφή για την Ανόρθωση

Διανύοντας μία περίοδο εφτά αγώνων, με τον Μάουρο Καμορανέζι στον πάγκο, κατά την οποία παρέμεινε αήττητη, πετυχαίνοντας τέσσερις νίκες και τρεις ισοπαλίες, η Ανόρθωση έχει ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη και πλέον χρειάζεται απλά τη βαθμολογική επιβεβαίωση ότι ξεμπέρδεψε εντελώς.

Άλλο ένα βήμα καλείται να κάνει το απόγευμα της Κυριακής (16:00), στο Δασάκι απέναντι στον Εθνικό, που είναι στην προτελευταία θέση, 11 βαθμούς πίσω από την ομάδα της Αμμοχώστου. Ως κίνητρο πλέον στην Ανόρθωση είναι και η κατάληψη της πρώτης θέσης του β’ ομίλου, όπου ανέβηκε μετά τα αποτελέσματα της πρεμιέρας της β’ φάσης.

Μία αλλιώτικη κορυφή για την «Κυρία» που διαχρονικά θέλει να παλεύει για τα ψηλά, όμως φέτος τα δεδομένα ήταν εντελώς διαφορετικά. Κόντρα στον Εθνικό η Ανόρθωση θα παραταχθεί χωρίς τον κορυφαίο της παίκτη στην τρέχουσα περίοδο, Στέφανο Σένσι, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή τιμωρίας του, ενώ δεδομένα εκτός είναι και ο Καραμανώλης. Αμφίβολος ήταν ο Σεργίου.