ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Αλεσάντρο Μπιάνκο για ιατρικά και υπογραφές!

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, περνά ιατρικά και υπογράφει τον δανεισμό του από τη Φιορεντίνα.

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής (31/8) στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά ο δανεισμός του από τη Φιορεντίνα.

Ο 22χρονος Ιταλός μέσος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο πριν τις 10:00, με πτήση από το Μιλάνο, και αναμένεται να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις πριν βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε τον δανεισμό του ταλαντούχου χαφ από τη Φιορεντίνα, με το deal να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Ο Μπιάνκο, που κλείνει τα 23 τον Οκτώβριο, αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της «Βιόλα», ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μόντσα, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Ο Ιταλός χαφ, που αγωνίζεται ως «6άρι» και «8άρι» και χρησιμοποιεί κυρίως το αριστερό πόδι, θα ενισχύσει το ρόστερ του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της απαιτητικής σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, αναμένεται να βρεθεί απόψε στα επίσημα της Τούμπας, παρακολουθώντας το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

 

sportfm.gr

Ελλαδα

