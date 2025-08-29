ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κληρώνει για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στο Europa League - Οι πιθανοί αντίπαλοι τους

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα μάθουν σήμερα στις 14:00 τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν στη League Phase του Europa League. Τα γκρουπ δυναμικότητας και ο τρόπος διεξαγωγής.

Έτοιμοι να μπουν στον... υπολογιστή και να μάθουν αντίπαλο, είναι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ.

Μετά τις σημαντικές τους προκρίσεις επί της Σάμσουνσπορ και της Ριέκα, το «τριφύλλι» και ο «δικέφαλος του βορρά» αντίστοιχα, θα μάθουν στις 14:00 στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στο Μονακό, τους αντιπάλους που θα βρεθούν στον δρόμο τους στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, στο τέταρτο αυτή του Ρουί Βιτόρια.

Πώς διεξάγεται η League Phase

-36 ομάδες συμμετέχουν σε ένα ενιαίο πρωτάθλημα.

-Κάθε ομάδα δίνει 8 αγώνες: 4 εντός έδρας και 4 εκτός.

-Οι αντίπαλοι προέρχονται από 4 διαφορετικά γκρουπ δυναμικότητας.

-Από κάθε γκρουπ, η ομάδα αντιμετωπίζει δύο αντιπάλους (έναν εντός, έναν εκτός).

-Δεν επιτρέπεται να κληρωθούν πάνω από δύο ομάδες από την ίδια χώρα.

 

Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

1o γκρουπ δυναμικότητας

Ρόμα (104.500)

Πόρτο (79.750)

Ρέιντζερς (71.750)

Φέγενορντ (71.000)

Λιλ (66.000)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ (56.000)

Μπέτις (52.250)

Ζάλτσμπουργκ (48.000)

Άστον Βίλα (47.250)

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Φενέρμπαχτσε (47.250)

Μπράγκα (46.000)

Ερυθρός Αστέρας (44.000)

Λιόν (43.750)

ΠΑΟΚ (42.250)

Βικτόρια Πλζεν (39.250)

Φερεντσβάρος (39.000)

Σέλτικ (38.000)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (37.500)

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Γιουνγκ Μπόις (34.500)

Βασιλεία (33.000)

Μίντιλαντ (32.750)

Φράιμπουργκ (28.000)

Λουντογκόρετς (24.000)

Νότιγχαμ (23.039)

Στουρμ Γκρατς (23.000)

Στεάουα (22.500)

Νις (20.000)

 

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπολόνια (19.446)

Θέλτα (18.890)

Στουτγκάρδη (17.226)

Παναθηναϊκός (16.000)

Μάλμε (14.500)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (13.430)

Ουτρέχτη (13.430)

Γκενκ (11.370)

Μπραν (7.937)

 

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

 

 

