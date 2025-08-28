Η ΑΕΚ κατάπιε την Άντερλεχτ στο καμίνι της OPAP Arena και σφράγισε το ευρωπαϊκό της ταξίδι!

Το έκανε η ΑΕΚ! Με τρομερή εμφάνιση και νίκη 2-0 επί της Άντερλεχτ στο καμίνι της OPAP Arena, η Ένωση ολοκλήρωσε τον καλοκαιρινό της άθλο, σφραγίζοντας την πρόκριση στη League Phase του Conference!

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε το 4-2-3-1 και τον Στρακόσα κάτω από τα γκολπόστ, με τον Ρότα να ξεκινά στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Πήλιο στο αριστερό και τους Μουκουντί-Ρέλβας στα στόπερ. Ο Μαρίν με τον Πινέδα στον άξονα, με τον Ελίασον να παίρνει θέση στο δεξί φτερό, τον Κουτέσα στο αριστερό και τον Κοϊτά πίσω από τον προωθημένο Πιερό.

Ανάλογη προσέγγιση και από τον Μπέσνικ Χάσι, ο οποίος παρέταξε την Άντερλεχτ με 4-2-3-1. Ο Κούζεμανς ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Μααμάρ, Χέι, Κάνα και Οζκάν να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Ντε Κατ και Λανσάνα στον άξονα, με τον Ουέρτα στα δεξιά της επίθεσης, τον Ανγκούλο στα αριστερά και τον Τοργκάν Αζάρ σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ντόλμπεργκ.

Το ματς:

Η Ένωση μπήκε με το… μαχαίρι στα δόντια και από τα πρώτα λεπτά έθεσε η ίδια τον ρυθμό, λαμβάνοντας και την στήριξη της ΟPAP Arena που έδινε ενέργεια. Οι παίκτες του Νίκολιτς πήγαιναν πρώτοι στην μπάλα, κέρδιζαν τις περισσότερες μονομαχίες και έδειχναν αυταπάρνηση σε κάθε φάση.

Η πρώτη φάση ήρθε στο 6’ με μακρινό σουτ του Κοϊτά, ενώ στο 9’ ο Μαρίν δεν μπόρεσε να βρει καλά την μπάλα μέσα από την περιοχή έπειτα από το γύρισμα του Ρότα. Η ΑΕΚ περίμενε την Άντερλεχτ στα 2/3 του γηπέδου και έστηνε παγίδες όταν οι Βέλγοι προσπαθούσαν να παίξουν κάθετα, γεγονός που τη βοηθούσε να κλέβει μπάλες και να βγαίνει ταχύτατα στην αντεπίθεση.

Στο 24’ και έπειτα από κλέψιμο του Πινέδα στον Ντε Κατ, ο Πιερό καθυστέρησε να εκτελέσει μέσα από την περιοχή και ο Χέι του έβαλε την κόντρα και έδιωξε. Ωστόσο, η επόμενη φορά που η Ένωση, ήταν καταλυτική. Ο Ρότα βγήκε μπροστά από τον Ανγκούλο, ο Ελίασον έγινε κάτοχος της μπάλας και έπαιξε γρήγορα στον Κοϊτά, ο οποίος έπιασε ένα ξερό σουτ έξω από την περιοχή και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Κούζεμανς. Η ΑΕΚ είχε και άλλη ευκαιρία στο πρώτο μέρος, αλλά ο Πιερό δεν βρήκε εστία από ευνοϊκή θέση.

Ο Χάσι έκανε πιο επιθετική την ομάδα του με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους με τριπλή αλλαγή, κάτι όμως που έσπευσε να εκμεταλλευτεί αμέσως η ΑΕΚ. Ο Κουτέσα συνέκλινε από τα αριστερά και παράλληλα με το τέρμα, έκανε το δυνατό σουτ και νίκησε τον Κούζεμανς στην αριστερή του γωνία για το 2-0.

Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι οπισθοχώρησαν αφήνοντας χώρο στους Βέλγους οι οποίοι είχαν την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν ήξεραν τι... να την κάνουν. Ήταν εμφανές ότι είχαν σοκαριστεί από την έκβαση του παιχνιδιού, του οποίου η εικόνα δεν είχε την παραμικρή σχέση με την αναμέτρηση των Βρυξελλών πριν από μία εβδομάδα.

Όσο κυλούσε το ματς, πιο πιθανό ήταν να πετύχει τρίτο γκολ η ΑΕΚ, παρά να κάνει κάτι καλό η Άντερλεχτ. Η Ένωση έχασε δύο ευκαιρίες στο 74΄, πρώτα με τον Γιόβιτς να μην προλαβαίνει το γύρισμα του Κουτέσα και στη συνέχεια με κεφαλιά του Ρέλβας, άουτ. Ο χρόνος πέρασε χωρίς «απρόοπτα» και με το σφύριγμα της λήξης οι φίλοι της ΑΕΚ πανηγύρισαν μια μεγάλη επιτυχία. Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι το κεντρικό πρόσωπο, καθώς κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του σε τρεις διαδοχικές προκρίσεις και να διασφαλίσει το ευρωπαϊκό της μέλλον.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Ελίασον (73΄ Λιούμπιτσιτς), Κουτέσα (78΄ Πένραϊς), Κοϊτά (86΄ Βίντα), Πιερό (73΄ Γιόβιτς).

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ (Μπέσνικ Χάσι): Κούσμανς, Μααμάρ (68΄ Ντεγκρέεφ), Χέι, Κάνα, Οζτσάν (46΄ Αουγκούστινσον), Λανσάνα, Ντε Κατ (46΄ Βερσχάρεν), Αζάρ (68΄ Στρούικενς), Ουέρτα (46΄ Μπερτατσίνι), Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ.