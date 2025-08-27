ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

A Bola: «18+2 εκατ. η πρόταση της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη, "αγκάθι" το ποσοστό μεταπώλησης»

A Bola: «18+2 εκατ. η πρόταση της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη, "αγκάθι" το ποσοστό μεταπώλησης»

Η «A Bola» επανήλθε με νέο δημοσίευμα για τον Φώτη Ιωαννίδη, ξεκαθαρίζοντας πως το μεγαλύτερο «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις Παναθηναϊκού και Σπόρτινγκ είναι το ποσοστό μεταπώλησης.

Οι επαφές ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη συνεχίζονται, με την «A Bola» να επανέρχεται με... update στις πληροφορίες της γύρω από την υπόθεση.

Σύμφωνα με το πορτογαλικό Μέσο, η πρόταση των «Λιονταριών» είναι ύψους 20 εκατ. ευρώ, σε μορφή 18+2. Οι απαιτήσεις του «Τριφυλλιού» από την άλλη ανέρχονται -κατά το δημοσίευμα- σε 22 εκατ. ευρώ, με την διαφορά να μην είναι τόσο μεγάλη.

Το «αγκάθι» ωστόσο έχει να κάνει με το ποσοστό μεταπώλησης που θέλουν να διατηρήσουν οι «πράσινοι», αφού εκεί παρατηρείται μεγάλη απόσταση με τον πορτογαλικό σύλλογο.

«Η πρόταση της Σπόρτινγκ, όπως έχουμε αναφέρει, βρίσκεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Μπορούμε τώρα να διευκρινίσουμε ότι η φόρμουλα είναι 18+2, δηλαδή 18 εκατομμύρια εγγυημένα και άλλα 2 σε μπόνους. Σε αυτό το σημείο ο Παναθηναϊκός δείχνει περισσότερη διάθεση για να βρεθεί κοινό έδαφος, αφού πέρυσι και στην αρχική φάση των συζητήσεων είχε βάλει τον πήχη στα 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τώρα ζητά 22, όταν το καλοκαίρι του 2024 δεν είχε κατέβει ούτε σεντ – κάτι που είχε αποτρέψει τη Σπόρτινγκ να καταθέσει καν συγκεκριμένη πρόταση, αφού δεν υπήρχε περιθώριο από την ελληνική πλευρά.

Δεν μπορεί όμως να ειπωθεί ότι είναι μόνο τα 2 εκατομμύρια ευρώ που αυτή τη στιγμή χωρίζουν τον Ιωαννίδη από τη Σπόρτινγκ, καθώς αυτή η διαφορά θα μπορούσε να γεφυρωθεί. Το πρόβλημα είναι ότι οι δύο σύλλογοι διαπραγματεύονται και το ποσοστό του παίκτη που θα μεταβιβαστεί, και σε αυτό το ζήτημα δεν υπάρχει συμφωνία ούτε για το ποσοστό ούτε για την αξία που του αποδίδεται. Και εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο αγκάθι».

sdna.gr 

 

 

Διαβαστε ακομη