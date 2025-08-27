Κατάμεστη η Τούμπα στη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα

Ήταν αναμενόμενο αλλά πια είναι γεγονός.

Η Τούμπα θα είναι κατάμεστη στο ματς της Πέμπτης με τη Ριέκα.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το sold out για την σημαντική ρεβάνς για την πρόκριση στη League Phase του Europa League με τους παίκτες του Ράζβαν Λουτσέσκου να έχουν την… ενίσχυση από τους φίλους της ομάδας στην προσπάθεια που θα κάνουν για την ανατροπή τους εις βάρους τους 1-0 στην Κροατία.

sportfm.gr