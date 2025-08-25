Σκοράρει για 11 διαδοχικές σεζόν ο Μάνταλος!

Μια εντυπωσιακή συνέπεια στο σκοράρισμα με τη φανέλα της ΑΕΚ δείχνει ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος με το χθεσινό του γκολ κόντρα στον Πανσερραϊκό, έχει καταφέρει να χριστεί σκόρερ σε 11 διαδοχικές σεζόν στη Super League και 12 αν υπολογίσουμε και τη χρονιά στη Β’ Εθνική. Συνολικά με την ΑΕΚ μετρά 67 γκολ, τα 31 στη Super League.

Κάτι ανάλογο έχουν πετύχει ο Χρήστος Αρδίζογλου (1974-85) και ο Τάκης Καραγκιοζόπουλος (1981-92). Πιο ψηλά στη σχετική λίστα με 12 σεζόν βρίσκονται ο Στέλιος Μανωλάς και ο Τόνι Σαβέφσκι, ενώ ρέκορντμαν είναι ο… άπιαστος Μίμης Παπαϊωάννου με 17 σεζόν.

sdna.gr