Μέρλο: «Πρόταση 4.5 εκατ. δολαρίων συν μπόνους για το 80% των δικαιωμάτων του Ταμπόρδα ο Παναθηναϊκός»

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση ενός δημιουργικού χαφ και εκτός από τον Αζεντίν Ουναΐ, η περίπωση που εξετάζουν με μεγάλο ενδιαφέρον οι «πράσινοι» είναι αυτή του Βιθέντε Ταμπόρδα, που ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς αλλά αγωνίζεται ως δανεικός στην Πλατένσε.

Το δύσκολο κομμάτι στην συγκεκριμένη μεταγραφή έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο δανεισμός του έχει διάρκεια μέχρι τον Δεκέμβριο κι έτσι για να υλοποιηθεί η μετακίνησή του στο «Τριφύλλι» θα πρέπει πρώτα να επιστρέψει στην Μπόκα, κάτι που απαιτεί συμφωνία των δύο αργεντίνικων ομάδων.

Σύμφωνα ωστόσο με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, οι «πράσινοι» έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση που φτάνει τα 4.5 εκατ. δολάρια, μαζί με μπόνους, ώστε να αποκτήσουν το 80% των δικαιωμάτων του 24χρονου άσου, με την Μπόκα να εμφανίζεται ικανοποιημένη.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ήδη έχει αρχίσει η διαπραγμάτευση με την Πλατένσε, με τις δύο ομάδες να έχουν καλές σχέσεις και τον Παναθηναϊκό να περιμένει τις εξελίξεις.