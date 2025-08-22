ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης παρουσιάζει στην Κύπρο την αυτοβιογραφία του «Τρωτός Άτρωτος»

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο θρυλικός «Δράκος» του ελληνικού μπάσκετ, που σήκωσε στους ώμους του όλη την Ελλάδα το 1987, κατακτώντας τίτλους και δόξες τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κύπρο την αυτοβιογραφία του «Τρωτός Άτρωτος».

Η κύρια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό, την Τρίτη 26 Αυγούστου, στις 18:30, στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης, υπό την αιγίδα του Δήμου Λεμεσού και με τη συνεργασία των Public, των Εκδόσεων Διόπτρα και των Ιδρυμάτων ΑΘΛΕΙΝ και Enavsma. Στην παρουσίαση θα συμμετέχει και ο συγγραφέας του βιβλίου, Παντελής Βλαχόπουλος, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η αθλητικογράφος Άντρεα Καφά. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με υπογραφή αντιτύπων του βιβλίου. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Παράλληλα, ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα βρεθεί και στην Αραδίππου, στην Αθλητική Βιβλιοθήκη ΑΘΛΕΙΝ, σε ειδική εκδήλωση που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αραδίππου, για να μοιραστεί με το κοινό τη συγκλονιστική πορεία και την προσωπική του διαδρομή, όπως αυτή καταγράφεται στο βιβλίο του. Στην εκδήλωση θα λειτουργήσει και Basketball Fan Zone για τους μικρούς μας φίλους.

Το «Τρωτός Άτρωτος» αποτελεί μια μοναδική κατάθεση ψυχής του εμβληματικού αρχηγού, που έγραψε ιστορία στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μπάσκετ, εμπνέοντας γενιές φιλάθλων.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων:

 

Λεμεσός: Τρίτη 26 Αυγούστου, 18:30, Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης. Με τον συγγραφέα Παντελή Βλαχόπουλο. Συντονίζει η αθλητικογράφος Άντρεα Καφά.

 

Αραδίππου: Τετάρτη 27 Αυγούστου, 17:00, Αθλητική Βιβλιοθήκη ΑΘΛΕΙΝ, Αραδίππου.

 

Λίγα λόγια για την αυτοβιογραφία του Παναγιώτη Γιαννάκη από τον Παντελή Βλαχόπουλο

Η ιστορία του «Δράκου» του ελληνικού μπάσκετ, που σήκωσε στους ώμους του όλη την Ελλάδα το 1987, όπως την αφηγήθηκε ο ίδιος στον διευθυντή του Sport24 Παντελή Βλαχόπουλο.

Πρόκειται για μια βουτιά στην ιστορία της μυθιστορηματικής ζωής του. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης στις σελίδες αυτού του βιβλίου μιλά σε πρώτο πρόσωπο για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, την κοσμοθεωρία του και τα ιδανικά τα οποία πρεσβεύει. Ιδανικά διαχρονικά, που μπορούν να αποτελέσουν φωτεινό μονοπάτι για τη νέα γενιά.

Αυτό το μελαχρινό αγόρι με τα πεταχτά αυτιά από τη Νίκαια, εξηγεί πώς ξεπέρασε όλες τις αντιξοότητες, τα εμπόδια, την αμφισβήτηση, και από το φτωχόσπιτο της οδού Πάτμου εισχώρησε με το σπαθί του στα σπίτια όλου του κόσμου.

Ήταν και είναι ένας τρωτός και άτρωτος.

Διαβαστε ακομη