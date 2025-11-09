ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ομόνοια: Όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες για το «αιώνιο»!

Ομόνοια: Όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες για το «αιώνιο»!

Aνακοίνωση από τους πράσινους!

Η Oμόνοια ενημέρωσε επίσημα τους φιλάθλους της για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την προσέλευση και τη λειτουργία του γσπ ενόψει του αποψινού «αιώνιου» ντέρμπι απέναντι στον AΠΟΕΛ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ταμεία στη δυτική και τη βόρεια κερκίδα θα λειτουργήσουν από τις 17:00 έως τις 19:00, ενώ η διάθεση εισιτηρίων μέσω του online ticketing θα ολοκληρωθεί στις 19:45.

Τα παιδικά εισιτήρια θα διατίθενται μόνο στα ταμεία του γηπέδου και αποκλειστικά με επίδειξη ταυτότητας ή πιστοποιητικού γέννησης.

Όπως έγινε γνωστό, ελάχιστες θέσεις απομένουν στο τμήμα 102 (δυτική κάτω κερκίδα) και στο τμήμα 227 (ανατολική κερκίδα).

Οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας που θα παρευρεθούν στο παιχνίδι θα λάβουν 10 βαθμούς επιβράβευσης, ενώ όσοι έχουν μεμονωμένο εισιτήριο και λογαριασμό στο σύστημα των εισιτηρίων θα πάρουν 5 βαθμούς.

Παράλληλα, κατάστημα της Green Boutique θα λειτουργεί έξω από τη δυτική κερκίδα από τις 17:00 έως τις 19:00. Οι είσοδοι του γηπέδου θα ανοίξουν στις 17:00, ενώ η είσοδος Δ1 θα παραμείνει κλειστή για λόγους ασφαλείας.

Θα πραγματοποιείται έλεγχος εισιτηρίων, κάρτας φιλάθλου και σωματικός έλεγχος, ενώ στα παιδικά εισιτήρια μπορεί να ζητηθεί εκ νέου ταυτοποίηση.

ΟΜΟΝΟΙΑ

Διαβαστε ακομη