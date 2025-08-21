Πλήγμα με Φρίμπονγκ στη Λίβερπουλ - Χάνει Νιουκάστλ και Άρσεναλ

Απρόσμενο «χτύπημα» για τη Λίβερπουλ στην αρχή της σεζόν, καθώς ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ τίθεται νοκ άουτ μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων και ως εκ τούτου θα χάσει τα παιχνίδια με Νιουκάστλ και Άρσεναλ.

Ο Ολλανδός μπακ τραυματίστηκε στον δικέφαλο στο ματς της πρεμιέρας με τη Μπόρνμουθ, όπου οι «Reds» νίκησαν 4-2, και αναγκάστηκε να αποχωρήσει.

Ο Άρνε Σλοτ μίλησε για την στιγμή του τραυματισμού του Φρίμπονγκ και στάθηκε στη σημασία της έγκαιρης απόφασης του ιατρικού τιμ να τον αποσύρει: «Ήταν σωστή κίνηση, διαφορετικά θα μπορούσε να μείνει έξω για πολύ περισσότερο». Βέβαια, ο προπονητής της Λίβερπουλ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι ο Φριμπονγκ έχει εξαιρετικό ιστορικό φυσικής κατάστασης.

Η απουσία του, ωστόσο, δημιουργεί έντονο πρόβλημα στη δεξιά πλευρά. Ο Κόνορ Μπράντλεϊ μόλις επέστρεψε στις προπονήσεις και δεν είναι απόλυτα έτοιμος, ενώ ο Τζο Γκόμεζ, που επίσης προέρχεται από τραυματισμό, αξιολογείται καθημερινά και ίσως καταφέρει να δώσει το «παρών» στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».