ΑΠΟΕΛ: Πληροφορίες ελεύθερης προπώλησης για την πρεμιέρα με Ύψωνα

Τις πληροφορίες αναφορικά με την ελεύθερη προπώληση των εισιτηρίων ενόψει της πρεμιέρας του στο πρωτάθλημα με τον Ύψωνα στο στάδιο «Αμμόχωστος» την Κυριακή (24/8, 20:00) ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ.

Αναλυτικά η ενημέρωση...

Αγώνας: Freedom24 Krasava ΕΝΥ - ΑΠΟΕΛ (Α' Φάση-1η Αγ/κή), Κυριακή 24/08/2025 | 20:00, Στάδιο «Αμμόχωστος Επιστροφή»

Κερκίδα για φιλάθλους ΑΠΟΕΛ: Νότια

Άνοιγμα εισόδου: 18:30

Υπενθυμίζουμε ότι από 31/05/2025 έχει λήξει η ισχύς της Κάρτας Φιλάθλου και οι κάτοχοί τους θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση νέας καθώς είναι απαραίτητη για αγορά εισιτηρίου και είσοδο στο γήπεδο.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

* Περιορισμένος αριθμός παιδικών εισιτηρίων

Οι φίλαθλοι μας μπορούν να εξασφαλίσουν εισιτήριο του αγώνα με τους εξής τρόπους:

1. ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟ: Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025, 20:30

ΜΕΧΡΙ: Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025, 17:00

* Επιπρόσθετες χρεώσεις για κάθε εισιτήριο:

• €1 για έξοδα επεξεργασίας

• €1 εισφορά για ενίσχυση του Σωματείου ΑΠΟΕΛ

2. ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ Orange Shop - Σταυρού

ΑΠΟ: Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025, 09:30

ΜΕΧΡΙ: Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025, 19:00

Δευτέρα-Σάββατο 09:30-19:00

Κυριακή: Τμήμα εισιτηρίων ΚΛΕΙΣΤΟ

* Απαραίτητη η προσκόμιση της κάρτας φιλάθλου

Για αποφυγή ταλαιπωρίας λόγω της διαδικασίας του σωματικού ελέγχου αλλά και του ελέγχου των καρτών φιλάθλων, προτρέπουμε τους φιλάθλους μας όπως προσέρχονται έγκαιρα στο γήπεδο

Εφαρμογή APOEL FC Wallet

Στη διάθεση του κόσμου της ομάδας μας έχει τεθεί η νέα εφαρμογή APOEL FC Wallet, μέσω της οποίας ο κάθε φίλαθλος μπορεί να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα εισιτήρια του.

Η εφαρμογή APOEL FC Wallet είναι διαθέσιμη τόσο στο App Store για iOS, όσο και στο Play Store για Android.

Οι συμμετέχονες στο APOEL FC Loyalty Scheme θα επιβραβευθούν με 21 βαθμούς .

. Οι βαθμοί θα πιστωθούν μετά το τέλος του αγώνα.

Σε περίπτωση αγοράς παιδικού εισιτηρίου, για να πιστωθούν οι βαθμοί στο APOEL FC Loyalty Scheme, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του κατόχου (Όνομα, Επίθετο, Ταυτότητα, Ημερομηνία γέννησης).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το εισιτήριο αγώνα σε οποιανδήποτε έντυπη μορφή, θα γίνεται αποδεκτό μόνο αν παρουσιάζεται στην είσοδο, χωρίς οποιαδήποτε φθορά. Εισιτήριο με αποκομμένα ή αλλοιωμένα στοιχεία και την παρουσίαση μόνο του barcode, δε θα γίνεται αποδεκτό. Το συγκεκριμένο εισιτήριο θα ακυρώνεται άμεσα και στον κάτοχο του θα απαγορεύεται η είσοδος στο στάδιο.

- Προσπάθεια εισόδου στο γήπεδο με εισιτήριο ή κάρτα διαρκείας η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ξανά για είσοδο στον ίδιο αγώνα είναι παράνομη και η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα λάβει μέτρα εναντίον των παρανομούντων. Στις δε περιπτώσεις των εισιτηρίων διαρκείας διατηρεί το δικαίωμα να τα ακυρώσει.

- Απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων εντός του Σταδίου.

- Η είσοδος θα ανοίξει στις 18:30 και καλούνται οι φίλαθλοι όπως προσέλθουν στο Στάδιο έγκαιρα προς αποφυγή ταλαιπωρίας και καθυστέρησης κατά τον έλεγχο στην είσοδο .

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εισιτηρίων στο 77771926, Επιλογή 1 (tickets@apoelfc.com.cy).