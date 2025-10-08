ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τιμωρήθηκε με 12 μήνες εκτός ποδοσφαίρου πρώην παίκτης του ΟΦΗ!

Βαριά καμπάνα στον άλλοτε στράικερ του ΟΦΗ, Ζοάο Φιγκεϊρέδο, ο οποίος τιμωρήθηκε με 12 μήνες αποκλεισμού από τη FIFA.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η FIFA τιμώρησε με αποκλεισμό ενός έτους τον Ζοάο Φιγκεϊρέδο. Ο έμπειρος στράικερ που έχει περάσει από τα μέρη μας και τους Κρητικούς, είχε αγωνιστεί με την εθνική Μαλαισίας.

Παρόλα αυτά, η συμμετοχή του ήταν παράνομη καθώς αυτός και ορισμένοι ακόμη παίκτες, είχαν παρουσιάσει πλαστά έγγραφα.

Έπειτα από την έρευνα των οργάνων της FIFA, την Τρίτη ανακοινώθηκε η ποινή όπου ο Φιγκεϊρέδο και άλλοι έξι ποδοσφαιριστές θα μείνουν εκτός αγωνιστικών χώρων για τους επόμενους 12 μήνες ενώ τους επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 2.000 ελβετικών φράγκων.

Το σκάνδαλο με τους επτά ποδοσφαιριστές έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρει η FIFA, οι πράξεις τους αποτελούν “απλή και ξεκάθαρη μορφή εξαπάτησης.

«Πρόκειται για τεκμηρίωση δόλιας συμπεριφοράς με σκοπό την απόκτηση της υπηκοότητας για να παίξει για μια εθνική ομάδα αποτελεί, καθαρή και απλή, μια μορφή εξαπάτησης, η οποία δεν μπορεί με καμία περίπτωση να γίνει δεκτή. Η συμπεριφορά αυτή διαβρώνει την εμπιστοσύνη στο δίκαιο παιχνίδι και θέτει σε κίνδυνο την ουσία του ποδοσφαίρου ως δραστηριότητα που βασίζεται στην ειλικρίνεια και τη διαφάνεια», αναφέρει η ομοσπονδία.

 

Διαβαστε ακομη