Καλάμπρια: "Είμαι έτοιμος για νίκες και για τίτλους"

Δημοσιευτηκε:

Καλάμπρια: “Είμαι έτοιμος για νίκες και για τίτλους”

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια στις πρώτες του δηλώσεις ανάφερε ότι είναι έτοιμος για τίτλους. Μίλησε για την επικοινωνία του με τον Φιλίπ Τζούριτσιτς και αναφέρθηκε στους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια έφτασε αργά το Σάββατο (16/8) στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο Ιταλός δεξιός μπακ αναμένεται να περάσει ιατρικά τεστ και να υπογράψει στον Παναθηναϊκό και να γίνει η έβδομη καλοκαιρινή μεταγραφή των πράσινων.

Ο Καλάμπρια, αφού ευχαρίστησε άπαντες για την υποδοχή, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα ξεκινήσω μία νέα περιπέτεια γι’ αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, τη διοίκηση του Παναθηναϊκού που έδειξαν πως με θέλανε πολύ. Θέλω τώρα να γίνω αντάξιος των προσδοκιών τους. Για μένα ήταν μία επιλογή, να ξεκινήσω εκτός Ιταλίας. Μια νέα περιπέτεια. Είμαι προετοιμασμένος. Είμαι έτοιμος για νίκες και για τίτλους”.

Ο Καλάμπρια ανέφερε και την επικοινωνία του με τον Φιλίπ Τζούριτσιτς: “Δεν ήταν εύκολο από την Ιταλία να δω το ματς με τη Σαχτάρ. Μίλησα και με τον Τζούρισιτς που τον γνωρίζω καλά και μου είπε πολλά”.

Όσον αφορά τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο πρώην αρχηγός της Μίλαν ανέφερε: “Η Μίλαν που ήταν για χρόνια η ομάδα μου είχε θερμούς οπαδούς. Το ίδιο και η Μπολόνια με την οποία έχω αγωνιστεί. Ξέρω ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι πολύ θερμοί και ανυπομονώ να παίξω μπροστά τους».

 

