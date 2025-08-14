ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για Σαντιό Μανέ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για Σαντιό Μανέ»

Ο χρόνος θα δείξει αν ο Σενεγαλέζος θα ντυθεί στα ερυθρόλευκα.

«Ο Ολυμπιακός εναποθέτει τις ελπίδες του στην απόκτηση του 33χρονου διεθνή Σενεγαλέζου Σαντιό Μανέ για τη θέση του εξτρέμ».

Αυτό μεταξύ άλλων αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα transferfeed σημειώνοντας ότι «ο σύλλογος επιδιώκει ενεργά την απόκτηση του Μανέ, δίνοντας έμφαση στη στρατηγική του εστίαση στην ενίσχυση των επιθετικών του επιλογών. Ο Ολυμπιακός θεωρεί τον Μανέ μια κρίσιμη προσθήκη για να ενισχύσει την απόδοσή του στις επερχόμενες διοργανώσεις. Το ενδιαφέρον για τον Μανέ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την εξασφάλιση βασικών παικτών που μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην επιτυχία της ομάδας».

Το συμβόλαιο του Σαντιό Μανέ με την Αλ-Νασρ λήγει τον Ιούνιο του 2026 ενώ όπως αναφέρεται ενδιαφέρον για τον Μανέ έχει δείξει και η Φενέρμπαχτσε.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χαμός στο φιλικό με τη Νάπολι, ο Κόντε μπήκε μέσα στο γήπεδο και την «έπεσε» στον Ελ Κααμπί

Ελλάδα

|

Category image

«ΜΠΑΜ» η ΑΕΛ με Λέο Νατέλ!

ΑΕΛ

|

Category image

Ανακοίνωσε αλλαγές στα φιλικά της η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ντι Μάρτζιο: «Ο Καλάμπρια άναψε πράσινο για συμφωνία με Παναθηναϊκό»

Ελλάδα

|

Category image

Η εντεκάδα της ΑΕΚ Αθηνών

Ελλάδα

|

Category image

Η εντεκάδα του Άρη στην «ΟΠΑΠ Αρένα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια - Αράζ 3-0

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τρελαμένος Νιλ Λένον στην συναυλία των Oasis!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με έναν γνώριμο έπιασε ντουζίνα η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

«Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για Σαντιό Μανέ»

Ελλάδα

|

Category image

Επέστρεψε στην ΑΕΛ ο Νταβόρ!

ΑΕΛ

|

Category image

Φανέλα βασικού μπροστά στο πράσινο κοινό για τον Έιτινγκ - Η ενδεκάδα του Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαψεύδει ο Απόλλωνας!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η εντεκάδα του ΑΠΟΕΛ κόντρα στον Εθνικό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μασταντουόνο: «Ο Μέσι παραμένει ο κορυφαίος στον κόσμο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη