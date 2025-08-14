«Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για Σαντιό Μανέ»

«Ο Ολυμπιακός εναποθέτει τις ελπίδες του στην απόκτηση του 33χρονου διεθνή Σενεγαλέζου Σαντιό Μανέ για τη θέση του εξτρέμ».

Αυτό μεταξύ άλλων αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα transferfeed σημειώνοντας ότι «ο σύλλογος επιδιώκει ενεργά την απόκτηση του Μανέ, δίνοντας έμφαση στη στρατηγική του εστίαση στην ενίσχυση των επιθετικών του επιλογών. Ο Ολυμπιακός θεωρεί τον Μανέ μια κρίσιμη προσθήκη για να ενισχύσει την απόδοσή του στις επερχόμενες διοργανώσεις. Το ενδιαφέρον για τον Μανέ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την εξασφάλιση βασικών παικτών που μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην επιτυχία της ομάδας».

Το συμβόλαιο του Σαντιό Μανέ με την Αλ-Νασρ λήγει τον Ιούνιο του 2026 ενώ όπως αναφέρεται ενδιαφέρον για τον Μανέ έχει δείξει και η Φενέρμπαχτσε.