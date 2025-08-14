ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός: Έτοιμος να τελειώσει τη μεταγραφή του Ντάβιντε Καλάμπρια

Ο Παναθηναϊκός χειρίστημε με μεγάλη υπομονή κι επιμονή την υπόθεση του μέχρι πριν από 8 μήνες αρχηγού της Μίλαν.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μέσα στις επόμενες 48 ώρες τη μεγάλη μεταγραφή του διεθνούς Ιταλού δεξιού μπακ, Ντάβιντε Καλάμπρια, σε ένα απ' τα πιο δυνατά «χτυπήματα» των τελευταίων ετών στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το πρωί της Πέμπτης (14/8), ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο ανέφερε σε ανάρτησή του στο «X» πως ο 28χρονος άσος «οδεύει προς τον Παναθηναϊκό», επιβεβαιώνοντας απόλυτα τη σειρά των αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) από το απόγευμα της 2ας Αυγούστου, όταν κι αποτυπώθηκαν για πρώτη φορά οι πολύ σοβαρές συζητήσεις των «πράσινων» με την πλευρά του παίκτη.

Απέκτησε προβάδισμα έναντι των υπολοίπων «μνηστήρων» με την πολύ μεγάλη πρόταση που του κατέθεσε κι αφορά τριετές «κλειστό» συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές λίγο πάνω απ' τα 2 εκατ. ευρώ, ενώ «κέρδισε» τον Ιταλό και με την στάση του και το πόσο πολύ του έδειξε πως τον ήθελε για να αποτελέσει έναν εκ των ηγετών της ομάδας. Και πλέον είναι έτοιμος πια να «κλειδώσει» τη συμφωνία μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο Παναθηναϊκός είναι σε διαρκή επικοινωνία εδώ και μέρες με τον Καλάμπρια και τους (νέους) ατζέντηδές του, τη βρετανική «Base» που τον εκπροσωπεί εδώ κι ενάμιση μήνα και οπως αναφέρουν οι πληροφορίες έχουν ήδη αρχίσει να διευθετούνται οι τελικές εκκρεμότητες που υπάρχουν σε επιμέρους λεπτομέρειες, ούτως ώστε να προγραμματιστεί η άφιξη του παίκτη στην Αθήνα μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Σε μία μεταγραφή που «ταράζει» τα νερά και θα πρέπει να έρθουν τα... πάνω-κάτω πλέον για να μην ολοκληρωθεί, αφού οι δύο πλευρές εκτός το οικονομικό σκέλος έχουν εισέλθει εδώ και λίγες ημέρες ακόμη και σε λεπτομέρειες επί των αγωνιστικών, με τον Καλάμπρια να δείχνει πως έχει πάρει πλέον τις αποφάσεις του...

 

Διαβαστε ακομη