«Ο Ιωαννίδης στα υπόψιν της Λιντς για την επίθεση»

Την περίπτωση του Φώτη Ιωαννίδη για την περαιτέρω ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής φέρεται να εξετάζει, σύμφωνα με το BBC, η Λιντς.

Ακόμη ένας «μνηστήρας» φαίνεται ότι υπάρχει για τον Φώτη Ιωαννίδη.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, ήταν το κεντρικό πρόσωπο το περασμένο καλοκαίρι στις μεταγραφικές φήμες, αφού τόσο η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όσο και η Ίπσουιτς τον είχαν ψηλά στη λίστα τους για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης.

Ωστόσο από το BBC προκύπτει ένα ακόμη ενδιαφέρον. Ο λόγος για τη νεοφώτιστη, Λιντς Γιουνάιτεντ! Οι νεοφώτιστοι, τρέχουν να κλείσουν ορισμένες «τρύπες» στο ρόστερ τους ενόψει και της έναρξης της Premier League, με τον Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν από την Έβερτον να βρίσκεται προ των πυλών του «Έλαντ Ρόουντ».

Ο Ιωαννίδης όμως βρίσκεται στη λίστα της Λιντς μαζί με τον Ντάνιελ Σάρτζεντ της Νόριτς, αφού ο Πάτρικ Μπάμφορντ, δεν υπολογίζεται και ο Ματέο Ζόσεφ έχει δοθεί δανεικός στη Μαγιόρκα.

 

 

Ελλαδα

Διαβαστε ακομη