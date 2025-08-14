ΑΕΚ: «Να προστατεύσουμε όλοι την ομάδα, να μην πάθουμε νέα ζημιά»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΠΑΕ ΑΕΚ θέλησε να τονίσει προς τους οπαδούς της πόσο σημαντικό θα είναι να υπάρξει απόλυτη προσοχή απ' όλους στην εντός έδρας ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού.

Με το βόρειο «πέταλο» κλειστό για το δεύτερο παιχνίδι με τον Άρη Λεμεσού στα προκριματικά του Conference League, στην ΠΑΕ ΑΕΚ αισθάνθηκαν την ανάγκη να τονίσουν αυστηρά προς τους οπαδούς της ομάδας πως θα πρέπει να διασφαλιστεί απ' όλους ότι δεν θα διατρέξει νέους κινδύνους η OPAP Arena.

«Φίλοι της ΑΕΚ

Απόψε, στην ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού (21.00), το Βόρειο «Πέταλο» της OPAP Arena θα είναι κλειστό λόγω της τιμωρίας που ενεργοποιήθηκε για τα λάθη μας στο πρώτο ματς με την Χάποελ Μπερ Σεβά.

Δυστυχώς, όχι μόνο ενεργοποιήθηκε η ποινή που είχαμε σε αναστολή, αλλά πλέον έχουμε νέα τιμωρία μιας αγωνιστικής για το ίδιο κομμάτι του γηπέδου, επίσης σε αναστολή.

Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αποφευχθεί η ενεργοποίηση της νέας τιμωρίας είναι απλός: Δεν ανάβει ΟΥΤΕ ΕΝΑ καπνογόνο, ΟΥΤΕ ΕΝΑ βεγγαλικό, ΟΥΤΕ ΜΙΑ φωτοβολίδα, ΟΥΤΕ ΕΝΑ στρόμπο, δεν πέφτει ΟΥΤΕ ΕΝΑ αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο. Είναι απολύτως στο χέρι μας να μην πάθουμε και νέα ζημιά και πρέπει όλοι να προστατέψουμε την ΑΕΚ.

Οι θύρες της OPAP Arena ανοίγουν στις 18.00. Αποφύγετε να προσεγγίσετε το γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Μην έχετε μαζί σας οποιοδήποτε επικίνδυνο αντικείμενο. Απαγορεύονται τα πανό με αντιαθλητικό, υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο. Θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι περιμετρικά του γηπέδου.

Το σύστημα ασφαλείας με κάμερες από την ώρα που ανοίγουν οι θύρες είναι στον απόλυτο έλεγχο της αστυνομίας. Ήδη υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις για παραβάτες σε προηγούμενα παιχνίδια. Μη βάζετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο χωρίς λόγο.

Στηρίζουμε την ομάδα ΜΟΝΟ με τη φωνή μας και πάμε για την πρόκριση».

