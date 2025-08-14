Η ΑΕΚ έστρωσε τον δρόμο στο πρώτο παιχνίδι και με το 4-1 επί της Λέγκια είναι στα δικά της... πόδια να γλυκοκοιτάξει τους ομίλους του Europa League, εξασφαλίζοντας συνάμα και είσοδο σε αυτούς του Conference League. Kαλείται απόψε να παρουσιάσει την ίδια σοβαρότητα όπως στη μέχρι σήμερα πορεία της και τα μεσάνυκτα να πανηγυρίσει την πρόκριση.

H διοίκηση της Λαρνακιώτικης ομάδας μετά το περσινό χαστούκι, βλέπει φέτος την ομάδα να έχει διπλή ευκαιρία να μπει σε ομίλους. Απλά με αυτούς του Europa League, το ταμείο θα «φουσκώσει» περισσότερο αφού είναι πιο πολλά τα χρηματικά ποσά που δίνει η UEFA. Και έχει καλό μαξιλαράκι για να συνεχίσει στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση.

Χ.Χ