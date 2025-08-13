ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιβεβαιώνει η ΕΠΟ για την ελληνική υπηκοότητα του Τριαντή

«Ο Γιοβάνοβιτς έχει πλήρη εικόνα για τον παίκτη» αναφέρει η ενημέρωση της ΕΠΟ.

Ο Νεκτάριος Τριαντής αποφάσισε να φορέσει τα γαλανόλευκα αν και τον διεκδικούσε και η ομοσπονδία της Αυστραλίας.

Η ΕΠΟ με ενημέρωση της επιβεβαιώνει την είδηση για την επιλογή του κεντρικού αμυντικού της Σάντερλαντ.

«Ολοκληρώθηκαν και τυπικά οι διαδικασίες που έτρεχαν τους τελευταίους μήνες και ο 22άχρονος παίκτης απέκτησε και με τη βούλα την ελληνική υπηκοότητα. Έτσι εκπληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο η επιθυμία του παιδιού που “ψήφιζε” ξεκάθαρα Ελλάδα, άσχετα αν είχε αγωνιστεί στις “μικρές” ομάδες της Αυστραλίας. Ως εκ τούτου είναι πιθανό να συμπεριληφθεί σε κάποια από τις μελλοντικές κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο οποίος έχει πλήρη εικόνα για τον παίκτη».

 

